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        Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Murat Boz'a sahnede telefonlu çakmaklı saldırı - Güncel Magazin haberleri

        Murat Boz'a sahnede telefonlu çakmaklı saldırı

        Sahnede şarkıcılara olan saldırı oldukça arttı. Bunun son kurbanı ise Diyarbakır'da sahne alan Murat Boz oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 16:36 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:43
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        Telefonlu çakmaklı saldırı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 14'üncü durağı, Diyarbakır oldu.

        Nevruz Parkı'na kurulan sahnede dinleyicileriyle buluşan Murat Boz, Diyarbakır'a ilk defa geldiğini söyleyerek; "Benim ayıbım olsun, aşırı heyecanlıyım, niye bu kadar geç kaldım bilmiyorum. Hoş geldiniz. Beni bu akşam çok mutlu ettiniz" dedi.

        Fakat Murat Boz, sahnede 'Sallana Sallana' adlı şarkısını seslendirirken beklenmedik bir şey durumla karşı karşıya kaldı. Boz, şarkı söylerken suratına önce cep telefonu, ardından çakmak atıldı. O sırada neye uğradığını şaşıran Boz, sahneden kısa bir süreliğine ayrılıp ardından geri dönüp şarkı söylemeye devam etti.

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        Murat Boz'un yaşadığı bu olayın ardından akıllara, sahnede saldırıya uğramış diğer ünlü isimler geldi.

        SİMGE SAĞIN

        GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nde konser veren Simge Sağın, sahnede telefonlu saldırıya uğradı. Konser sırasında bir seyirci, şarkıcının yüzüne çiçek fırlatırken, bir başka seyirci ise telefon attı.

        CEM ADRİAN

        Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Cem Adrian'ın yüzüne su şişesi fırlatıldı. Konser sonrası konuyla ilgili açıklama yapan 43 yaşındaki şarkıcı; "Bir - iki dikenden dolayı bahçeye küsülmez ki... Ki ben dikeni de severim gülden ötürü" ifadelerini kullanmıştı.

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        BEBE REXHA

        Konserde yüzüne fırlatılan telefon nedeniyle kaşına üç dikiş atıldı.

        SZA

        Avustralya'da verdiği konserde; sahneye telefon, ayakkabı gibi pek çok madde fırlatıldı.

        HARRY STYLES

        'Love on Tour' adlı turnesi kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana konserinde sahneye fırlatılan nesne gözüne isabet etti.

        AVA MAX

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        Los Angeles konserinde izinsiz sahneye çıkan bir kişi, şarkıcının önünü keserek yüzüne tokat attı.

        PINK

        Londra konserinde bir hayranı, annesinin küllerini içeren poşeti sahneye atınca şaşkına döndü. Bir başka hayranı da Pink'e büyük bir kalıp peynir tekerleği fırlattı.

        KELSEA BALLERINI

        Idaho konserinde atılan bilezik, şarkıcının gözüne çarptı.

        DRAKE

        Chicago konserinde sahneye bir telefon fırlatıldı. Telefon, şarkıcının koluna isabet etti.

        BENGÜ

        Van Kültür Yolu Festivali'nde Van'da konser veren şarkıcı Bengü, konserini; "Ne Mutlu Türküm Diyene!" diyerek sonlandırdı. Daha sonra, bazı seyirciler, sahneye çok sayıda pet şişe fırlattı.

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        #murat boz
        #Diyarbakır
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