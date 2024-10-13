Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 14'üncü durağı, Diyarbakır oldu.

Nevruz Parkı'na kurulan sahnede dinleyicileriyle buluşan Murat Boz, Diyarbakır'a ilk defa geldiğini söyleyerek; "Benim ayıbım olsun, aşırı heyecanlıyım, niye bu kadar geç kaldım bilmiyorum. Hoş geldiniz. Beni bu akşam çok mutlu ettiniz" dedi.

Fakat Murat Boz, sahnede 'Sallana Sallana' adlı şarkısını seslendirirken beklenmedik bir şey durumla karşı karşıya kaldı. Boz, şarkı söylerken suratına önce cep telefonu, ardından çakmak atıldı. O sırada neye uğradığını şaşıran Boz, sahneden kısa bir süreliğine ayrılıp ardından geri dönüp şarkı söylemeye devam etti. REKLAM Murat Boz'un yaşadığı bu olayın ardından akıllara, sahnede saldırıya uğramış diğer ünlü isimler geldi.

SİMGE SAĞIN GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nde konser veren Simge Sağın, sahnede telefonlu saldırıya uğradı. Konser sırasında bir seyirci, şarkıcının yüzüne çiçek fırlatırken, bir başka seyirci ise telefon attı. CEM ADRİAN

Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Cem Adrian'ın yüzüne su şişesi fırlatıldı. Konser sonrası konuyla ilgili açıklama yapan 43 yaşındaki şarkıcı; "Bir - iki dikenden dolayı bahçeye küsülmez ki... Ki ben dikeni de severim gülden ötürü" ifadelerini kullanmıştı. REKLAM BEBE REXHA Konserde yüzüne fırlatılan telefon nedeniyle kaşına üç dikiş atıldı.

SZA Avustralya'da verdiği konserde; sahneye telefon, ayakkabı gibi pek çok madde fırlatıldı. HARRY STYLES 'Love on Tour' adlı turnesi kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana konserinde sahneye fırlatılan nesne gözüne isabet etti.

AVA MAX REKLAM Los Angeles konserinde izinsiz sahneye çıkan bir kişi, şarkıcının önünü keserek yüzüne tokat attı. PINK Londra konserinde bir hayranı, annesinin küllerini içeren poşeti sahneye atınca şaşkına döndü. Bir başka hayranı da Pink'e büyük bir kalıp peynir tekerleği fırlattı.

KELSEA BALLERINI Idaho konserinde atılan bilezik, şarkıcının gözüne çarptı. DRAKE Chicago konserinde sahneye bir telefon fırlatıldı. Telefon, şarkıcının koluna isabet etti.