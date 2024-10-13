Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar

TÜM VERİLER SİLİNMİŞ

Çelik'in açılan bilgisayarında İkbal Uzuner ile ilgili çektiği, Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video tespit edilirken bilgisayardaki diğer bütün verilerin silindiğini belirledi.

Semih Çelik'in babası oğlunun bilgisayarı için, "Biz odasına girdiğimiz zaman bilgisayarı hemen kapatıyordu, şifresi vardı. Bilgisayarda neler yaptığını biz göremiyorduk" şeklinde ifade vermişti.