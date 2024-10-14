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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağmur uyarısı - 14 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz yağmurlu, Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümü ile Toroslar gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinde diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 07:40 Güncelleme: 14.10.2024 - 07:40
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        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 22°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 23°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 27°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 27°

        Trabzon

        Yağmurlu 20°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 23°

        Adana

        Parçalı bulutlu 31°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 29°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 28°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 18°

        Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli; güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 26°C

        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        A.KARAHİSAR °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ADANA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ANKARA 11°C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR 9°C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        KONYA 13°C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        NEVŞEHİR 14°C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        BOLU °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        AMASYA °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        TRABZON °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 28°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        VAN °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR °C, 30°C

        Parçalı bulutlu

        GAZİANTEP °C, 30°C

        Parçalı bulutlu

        SİİRT °C, 28°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 30°C

        Parçalı bulutlu

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