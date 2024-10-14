Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 22° Ankara Kısmen Güneşli 23° İzmir Kısmen Güneşli 27° Antalya Kısmen Güneşli 27° Trabzon Yağmurlu 20° Bursa Parçalı bulutlu 23° Adana Parçalı bulutlu 31° Diyarbakır Kısmen Güneşli 29° Gaziantep Kısmen Güneşli 28° Ağrı Sağanak Yağış 18°

Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli; güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

REKLAM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 26°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 22°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 24°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 23°C Parçalı bulutlu A.KARAHİSAR °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ADANA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM ANKARA 11°C, 22°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR 9°C, 22°C Parçalı bulutlu KONYA 13°C, 25°C Parçalı bulutlu NEVŞEHİR 14°C, 22°C Parçalı bulutlu

BOLU °C, 21°C Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 23°C Parçalı bulutlu SİNOP °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 20°C Parçalı bulutlu AMASYA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

REKLAM TRABZON °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu VAN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DİYARBAKIR °C, 30°C Parçalı bulutlu GAZİANTEP °C, 30°C