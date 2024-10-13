Ünlülerden Gebze'deki sokak hayvanları katliamına tepki

Hadise: Siz ne yapıyorsunuz? Hayvanlardan, doğadan ne istiyorsunuz? Bu dünya sadece bizim mi? Sahibi siz misiniz bu dünyanın? Minicik köpekleri, küçücük kedileri bile sığdıramadınız mı bu koca dünyaya? Kalbinizde bir parça olsun sevgiye yer açamadınız mı? Artık ne diyeceğimi bilemiyorum... Bir kabusun içinde sıkışıp kaldık, bir türlü uyanamıyoruz. Bu kabus, bu acımasızlık bitsin artık! Tüm varlığımla utanıyorum.