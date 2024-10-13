Ünlülerden Gebze'deki sokak hayvanları katliamına tepki
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın iğneyle öldürüldüğü iddia edildi. Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi önünde öldürüldüğü belirtilen hayvanlara ilişkin dehşete düşüren görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini gözler önüne serdi
Ajda Pekkan: İnsanlıktan nasibini almamış, insan müsveddelerine bunların hesabını sormak vatandaşlık hakkımız. Bunu neden yapıyorsunuz? Amacınız ne? Zaten savaş, terör, şiddet, güvenlik sorunları ve ağır bir ekonomik krizin altında ezilen toplumu tahrik etmek için kasıtlı mı yapıyorsunuz? Bir güne katliam, taciz, tecavüz haberi almadan uyanamayacak mıyız? 'Yazıklar olsun' diyorum, ömrümüzün şu döneminde bize bu üzüntüleri, bu huzursuzlukları yaşatanlara haklarımız helal değil, ilahi adalete havale ediyorum ne de olsa hukuki adaletten ümidi kestik.
Tarkan: Yürürlükteki sokak hayvanları yasasının bu katliamlara çanak tutacağı belliydi. Bunlara sebep olanlar, bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? O sızlamayan vicdanlarınıza yazıklar olsun!
Hadise: Siz ne yapıyorsunuz? Hayvanlardan, doğadan ne istiyorsunuz? Bu dünya sadece bizim mi? Sahibi siz misiniz bu dünyanın? Minicik köpekleri, küçücük kedileri bile sığdıramadınız mı bu koca dünyaya? Kalbinizde bir parça olsun sevgiye yer açamadınız mı? Artık ne diyeceğimi bilemiyorum... Bir kabusun içinde sıkışıp kaldık, bir türlü uyanamıyoruz. Bu kabus, bu acımasızlık bitsin artık! Tüm varlığımla utanıyorum.
Zeynep Bastık: Bu katliama sebep olan, seyirci kalan herkesin acılar için kıvranmasını diliyorum.
Yıldız Çağrı Atiksoy: Dilerim Allah'tan; bin beterini yaşayın caniler. İnsanda ne akıl ne kalp bıraktınız be... Yok olup gidin hepiniz, bu vicdansızlıklık tek bir nefes dahi almayın. Ya aklım almıyor hiç mi canınız yanmıyor? Hiç mi bir cana saygınız, sevginiz yok? Eşinize dostunuza nasıl bakıyorsunuz? Kafayı yedirttiniz koca ülkeye.
Demet Evgar
Fahriye Evcen
Burcu Biricik
Hande Ataizi