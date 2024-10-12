Aile katliamı: 6 ölü! Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 3'ü kız ve 1'i erkek 4 çocuğunu silahla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 12.10.2024 - 13:22 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:33 facebook

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