Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştiren genel kurulda divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.

Başkan Dursun Özbek veya görevlendireceği kişinin konuşmasıyla devam edecek mali kongrede 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi için faaliyet ve denetim kurulu raporları sunulacak.

Raporlar hakkında yapılacak görüşmenin ardından yönetim ve denetim kurulları için ibra oylaması yapılacak.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erecek.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi daha önce tüzük gereği idari ve mali açıdan iki farklı şekilde ibraya sunuluyordu. Bir süre önce yapılan değişiklikle ibra oylaması teke düşürüldü. -NOTLAR- Sahada lider olan ancak saha dışında bazı konularla eleştirilerin hedefinde bulunan Galatasaray'da gözler yıllık olağan genel kurul toplantısına çevrildi. Ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında sert şekilde eleştirilen Dursun Özbek ve yönetimi, yıllık genel kurul toplantısında ibraya sunulacak. Sarı-kırmızılı kulübün üyeleri, karaborsa bilet satışından menfaat elde eden yöneticilerin bulunduğu iddiası, tartışmalı sponsorluk gibi konulara ilişkin olarak mevcut yönetimi eleştiriyordu.