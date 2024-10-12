Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu 3 hafta!
Fenerbahçe, milli ara sonrasında yoğun bir maç takviminin içine girecek. Sarı lacivertliler, 3 hafta içinde ligde ve Avrupa'da toplam 6 karşılaşma oynayacak
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim'de deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'yi, bu karşılaşmadan 4 gün sonra ise UEFA Avrupa Ligi'nde zor bir maç bekliyor.
Sarı lacivertliler, İngiliz devi Manchester United ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında ise Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
Sarı lacivertliler, bu maçın ardından iki zorlu deplasmana gidecek.
Önce ligde Trabzonspor'a konuk olacak, 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'da AZ Alkmaar ile karşılaşacak.