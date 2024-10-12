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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu 3 hafta! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu 3 hafta!

        Fenerbahçe, milli ara sonrasında yoğun bir maç takviminin içine girecek. Sarı lacivertliler, 3 hafta içinde ligde ve Avrupa'da toplam 6 karşılaşma oynayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 18:26 Güncelleme: 12.10.2024 - 18:26
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        Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim'de deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

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        Fenerbahçe'yi, bu karşılaşmadan 4 gün sonra ise UEFA Avrupa Ligi'nde zor bir maç bekliyor.

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        Sarı lacivertliler, İngiliz devi Manchester United ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında ise Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.

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        Sarı lacivertliler, bu maçın ardından iki zorlu deplasmana gidecek.

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        Önce ligde Trabzonspor'a konuk olacak, 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'da AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

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        Fenerbahçe, bir sonraki milli maç arasına 10 Kasım'da evinde oynayacağı Net Global Sivasspor maçıyla girecek.

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        Teknik direktör Jose Mourinho'nun, yoğun fikstürde rotasyona giderek birçok oyuncusuna görev vermesi bekleniyor.

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