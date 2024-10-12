Garip bir evlilik hikâyesi: Kanye West ve Bianca Censori

Kanye West, ABD magazin basınının uzun süre tırnak içinde 'eşi' olarak yazdığı -çünkü evlendiğine bir türlü inanamadığı- eşi Bianca Censori ile boşanacağı haberiyle gündeme geldi bu hafta.

West'in, Kim Kardashian'la boşanmasından kısa süre sonra, 2022'de evlendiği ve görünümüyle neredeyse Kardashian'ın kopyası gibi duran Censori'den ayrıldığı ve Japonya'da bir süre tek başına inzivaya çekileceği haberine doğrusu çok da şaşırdık diyemeyeceğim. Neredeyse çıplak kaldığı ilginç kıyafetleriyle manşetlere çıkmayı başaran, en son tatile gittiği Roma'da müstehcen görünümü nedeniyle ceza Alabileceği konuşulan Censori ile tuhaF bir ikili oluşturdu hep Kanye West.

Evlilikleri de, tuhaf kıyafetlerle el ele görüntü vermeleri de hep bir şovun parçası gibi geldi bana. Nihayet 'boşanma haberi' de bu şovun devamıymış, öğrendik.

Meğer çıplaklığa varan garip giysiler artık doygunluk yarattığı ve merak edilecek bir tarafı kalmadığı için bu halleriyle gündem olamayan Censori ve 'ego kralı' Kanye West, dikkatleri üzerlerine çekmek için bu haberi kendileri yaymış. Haberi yaymak için arkadaşlarını kullanmışlar.