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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Çok sayıda suç kaydı var! Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!

        İstanbul Beyoğlu'nda, sabit noktada gören yapan polis memuru, arkasından yürüyen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralı polisin hayati tehlikesinin olmadığı saldırgan Oytun Ilgaz'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Olay anı kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 13:10 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:10
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        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
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        İstanbul'da olay, saat 10.50 sıralarında Beyoğlu, İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde sabit noktası görevi yapan polis memuru beklediği sırada arkasından bir şüpheli yaklaştı. Ardından harekete geçen şüpheli, elindeki bıçağı polisin boynuna sapladı.

        SALDIRGAN KOŞARAK KAÇTI

        Saldırgan Oytun Ilgaz yakalandı.
        Saldırgan Oytun Ilgaz yakalandı.

        Saldırgan ardından koşarak kaçarken, polis memuru ise bir süre sendeledi. Zabıta memurunun yanına gelip yardım etmeye çalıştığı polis memuru, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Olaya ilişkin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, caddede duran polisin arkasından yaklaşan şüphelinin elindeki bıçakla polise saldırması yer aldı. Görüntülerde, saldırgan olay yerinden kaçarken çevredeki bir zabıtanın boynundan yaralanan polise yardım ettiği görülüyor.

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        SALDIRGAN YAKALANDI

        Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliği saptanan saldırgan Oytun Ilgaz'ı, Kasımpaşa'daki bir parkta yakaladı. Saldırganın şizofren hastası olduğu iddia edildi.

        İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

        İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin saldırı sonrası kısa sürede olay yerine intikal ettiği belirtildi. Açıklamada, bir şahsın bıçakla gelerek polise saldırdığı ve olay yerinden uzaklaştığının anlaşıldığı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi: "Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen Oytun Ilgaz isimli şüpheli Kasımpaşa'da gözaltına alınmıştır.

        "BİRÇOK SUÇ KAYDI BULUNUYOR"

        Şüphelinin sorgulamasında uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan suç kaydı olduğu tespit edilmiş, ayrıca yapılan kontrolde şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Yaralı polisimizin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam etmekte, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

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        #istanbul
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