Serdar Ali Çelikler yazdı: Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi

Hayatta da öyledir ya bir şeyi zorlarsın ama bir türlü olmaz ya, Arda'nın da yaşadığı o. Zorlamayı bırakmak o tıkanık işleri de bir anda açar hani.. Arda'nın rahatlaması, ama gerçekten rahatlaması ve zorlamayı bırakması lazım. O zaman işlerin su gibi aktığını görecek. Onu seven ve çok destekleyen bir abisi olarak ona nacizane tek tavsiyem bu. İzlanda'da millerimize kazasız belasız bir maç diliyorum.