6 aylık Aras da öldü! Alkollü sürücü bir aileyi yok etti!

Kırklareli Babaeski'de yaşayan Çetin Karakuş (60) ile eşi Çiğdem Karakuş (53), bir süre önce Çorlu'da oturan kızları Çisem Meriç'i (30) ziyarete geldi. Ziyarette, dede Çetin Karakuş'un doğum günü kutlanırken, torunları Aras Meriç bebek gece rahatsızlanınca Çetin Karakuş, eşi Çiğdem Karakuş, kızı Çisem Meriç, bebeği hastaneye götürmek için otomobille yola çıktı.

'KIRMIZI'DA BEKLERKEN YANDAN GELİP ÇARPTI DHA'da yer alan habere göre Çorlu'nun İstanbul yolu üzerindeki Zafer Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çetin Karakuş'un kullandığı otomobile, Faruk A'nın (34) kullandığı otomobil yandan çarptı.

OTOMOBİL 50 METRE SÜRÜKLENDİ Çarpmanın şiddetiyle Karakuş'un kullandığı otomobil 50 metre kadar sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE VE KIZI OLAY YERİNDE ÖLDÜ Ekiplerin yaptığı kontrolde Çiğdem Karakuş ile kızı Çisem Meriç hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin Karakuş, özel bir hastaneye, 6 aylık Aras Meriç ile çarpan otomobilin sürücüsü Faruk A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DEDE İLE TORUNU HASTANEDE CAN VERDİ Durumu ağır olan Çetin Karakuş ile torunu 6 aylık Aras Meriç hastanede hayatını kaybetti.