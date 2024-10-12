Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Koçumlar Yaylası mevkiine mantar toplamak için giden, ormanda kaybolan ve 50 kişilik ekip tarafından aranan Ömer Çetintaş (80) ile eşi Fatma Çetintaş'ın (73) cansız bedenleri bulundu.

İLK BELİRLEME: HİPOTERMİ DHA ve İHA'daki habere göre dere kenarında cesetleri bulunan çiftin ilk belirlemelere göre, hipotermi sonucu öldükleri belirlendi.

CENAZELERE OTOPSİ YAPILACAK Cenazeler savcının incelemesinin ardından otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.