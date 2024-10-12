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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu haberleri: Yaşlı çift ormanda ölü bulundu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!

        Bolu'da, 2 gündür aranan, 80 yaşındaki Ömer ve 73 yaşındaki Fatma Çetintaş çiftinin, dere kenarında cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaşlı çiftin ölüm nedeniyle ilgili hipotermi şüphesi üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.10.2024 - 14:09 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:09
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        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
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        Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Koçumlar Yaylası mevkiine mantar toplamak için giden, ormanda kaybolan ve 50 kişilik ekip tarafından aranan Ömer Çetintaş (80) ile eşi Fatma Çetintaş'ın (73) cansız bedenleri bulundu.

        İLK BELİRLEME: HİPOTERMİ

        DHA ve İHA'daki habere göre dere kenarında cesetleri bulunan çiftin ilk belirlemelere göre, hipotermi sonucu öldükleri belirlendi.

        CENAZELERE OTOPSİ YAPILACAK

        Cenazeler savcının incelemesinin ardından otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI

        Ömer Çetintaş, 80 yaşındaydı.
        Ömer Çetintaş, 80 yaşındaydı.

        Otomobil ile ormana çıkan yaşlı çiftten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmiş; ihbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edilmişti.

        Çetintaş çifti için iki gündür arama kurtarma çalışması yürütülüyordu.

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