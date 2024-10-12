haftanın kitapları

PEKİ AMA... KİM BU MOZART?

(Giulia Calandra Buonaura)



Dinozor Çocuk'un çocukları sanatçılarla, sanat tarihiyle ve dünya tarihinin önemli isimleriyle tanıştıran serisinin Peki Ama... Kim Bu Mozart? adlı beşinci kitabını okurlarla buluştu! Giulia Calandra Buonaura’nın yazdığı, Luca Poli’nin resimlediği Pek Ama... Kim Bu Mozart?, klasik müziğin gelmiş geçmiş en büyük dehalarından biri olan Wolfgang Amadeus Mozart’ın hayatını ve müziğini hem eğlenceli hem de bilgilendirici ve akıcı bir anlatımla ele alıyor. Mozart’ın sadece müziğini değil, kişil iğini, yaşam tarzını ve dönemini de yansıtan kitap, ölümsüz bestecinin çocukluğundan büyük başarılarına kadar hayatının pek çok dönüm noktasını anlatırken Mozart’ın sanatı, dehası ve karşılaştığı zorluklarla ilgili derin bir bakış da sunuyor.