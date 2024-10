2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi

7. OMEN: İLK KEHANET

(The First Omen)



ABD’den genç rahibe adayı Margaret Daino, bir yetimhanede çalışmak üzere Roma’ya gelir. The Omen serisinin altıncı halkası, yeniden çevrim veya hikâyeyi ileri götüren bir devam filmi değil. 1976’da seriyi başlatan “Kehanet”in (The Omen) öncesinde yaşananları anlatan bir “prequel”… Film, bazı yanlarıyla serinin önceki örneklerinden keskin şekilde ayrılıyor. Evet, açılış sahnesi dahil, doğaüstü güçlerin devreye girdiği, korkunç ve gizemli ölümler yine gerçekleşiyor ama sayıları önceki filmlere göre sanki biraz daha az. Ölümlerin peş peşe sıralandığı kanlı bir şovdan ziyade, dönem duygusunun ve karakterlerin öne çıktığı, psikolojik yanı ağır basan bir korku - gerilim seyrediyoruz. Serinin antagonisti Damien’ın henüz dünyaya gelmemiş olmasının, senaryo yazarlarını öykü formatında daha özgür kıldığı belli oluyor.

Toplam hasılat: $53,845,880