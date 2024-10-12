2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi

5. SAKIN SES ÇIKARMA

(Speak No Evil)



2022 yapımı aynı adlı Danimarka filminin yeniden çevrimi… Senaryoyu da yazan İngiliz yönetmen James Watkins orijinal filme pek sadık kalmıyor ve fikri alıp birçok açıdan farklı yollara sapıyor. Hikâye, İtalya’da tatil sırasında tanışıp kaynaşan iki çekirdek ailenin tatil sonrası İngiltere’de görüşmeye karar vermesinin ardından gelişen olaylar üzerine kurulu… Dalton ailesi, Paddy ve Ciara’nın ısrarlı daveti üzerine hafta sonu tatilini geçirmek üzere Londra’dan kalkıp şehir dışındaki çiftlik evine gidiyor. Ancak daha ilk anlardan itibaren iki ailenin arasındaki kültürel, sosyal farklılıklar, şehir – taşra çatışması kendini göstermeye başlıyor. Sosyal medya, vejetaryenlik, çağdaş dünya, tıp dahil her konuda kendi fikirlerini dayatan, James McAvoy’un canlandırdığı ev sahibi Paddy’den rahatsız olan Louise (Mackenzie Davis) karşı çıkmak ile kibarca alttan almak arasında gidip gelirken; Ben (Scoot McNairy) daha anlayışlı ve pasif bir tavır benimsiyor.

Toplam hasılat: $67,344,345