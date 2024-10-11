MAÇ SONUCU: Türkiye: 1 - Karadağ: 0

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, Samsun'da oynanan maçı 1-0 kazandı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede gol perdesi ikinci yarıda açıldı. Milliler, 69. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, maç 1-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Ay-yıldızlılar gruptaki puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Konuk ekip ise ise yine puan alamadı ve son sıradaki yerini korudu. Grubun bir sonraki maçında A Milliler, 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak. Aynı gün Karadağ, Galler ile deplasmanda karşılaşacak. REKLAM

MONTELLA'DAN 5 DEĞİŞİKLİK UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun'da konuk eden A Milli Futbol Takımı, son oynadığı İzlanda maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı. UEFA Uluslar B Ligi'nin ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, 19 Mayıs Stadı'ndaki Karadağ maçında İzlanda maçına göre ilk 11'de 2'si zorunlu 5 değişiklik yaptı. Montella, sakatlıkları bulunan kaleci Mert Günok ile İsmail Yüksek'in yanı sıra Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir'in yerine Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve kaleci Uğurcan Çakır'a karşılaşmada şans verdi.

MAÇA ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARIYLA ÇIKTILAR İki ülkenin milli futbolcuları seremoniye, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Samsun Şubesi (EMŞAV) ile Samsun Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün organizasyonu kapsamında şehit ve gazi çocuklarıyla çıktı. REKLAM

33 BİN 919 KİŞİLİK STADYUM DOLDU Samsun, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 1 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı. 33 bin 919 seyirci kapasiteli Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunlu futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri 1 saat içinde tüketti. Stadyumdaki tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar, A Milli Takım oyuncularını tek tek tribünlere davet ederek alkışladı. Stadyumda 50'si özel güvenlik, bini de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 1550 personel güvenliği sağladı. Tamamı dolan stadyumda Karadağ'ın az sayıdaki taraftarları da Samsunlularla birlikte maçı takip etti.