Meteoroloji saat vererek uyardı! 3 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış var. Hava sıcaklığının, Marmara'da 3 ilâ 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı bildirildi. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'UN BATISINDA KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların; İstanbul'un batısı ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.
MARMARA'DA SICAKLIK 5 DERECE DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının Marmara'da 3 ilâ 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:
ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yağışların Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor; 16.00-23.00 saatleri arasında sağanak tahmin ediliyor
İZMİR: 30, Az bulutlu
KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yağışlı
BURSA: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı
EDİRNE: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 28, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 33, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 29, Az bulutlu
ADANA: 32, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu
MERSİN: 29, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 31, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 26, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 28, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 31, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM: 20, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 29, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 22, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 31, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 30, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 29, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 31, Az bulutlu ve açık