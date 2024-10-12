Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'UN BATISINDA KUVVETLİ SAĞANAK Yağışların; İstanbul'un batısı ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.

MARMARA'DA SICAKLIK 5 DERECE DÜŞÜYOR Hava sıcaklığının Marmara'da 3 ilâ 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli esmesi bekleniyor. REKLAM