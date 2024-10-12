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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama! | Son dakika haberleri

        Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama!

        Bursa'da, kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışırken, tekstil firması sahibi baba S.Y ile oğlu Melih Y. tarafından önü kesilip darp edilen sağlık görevlisi Muhammed Ali Karasulu ve ambulans magandalarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır" dedi. Yerlikaya, şüphelilerden Melih Y.'nin tutuklandığını, baba S.Y. için de adli kontrol kararı verildiğini anımsattı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.10.2024 - 09:45 Güncelleme: 12.10.2024 - 09:45
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        Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama!
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        Bursa'da, kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G. isimli kadın hastanın Gemlik Devlet Hastanesi'nden Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ambulans, önceki gün emniyet şeridinde ilerlediği sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü selektör yapıp korna çalarak yol istedi.

        "AMBULANSTA HASTA YOK" DEDİLER

        DHA'da yer alan habere göre Paramedik ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu (26), otomobile yol verdi. İddiaya göre otomobilde bulunan tekstil firması sahibi S.Y. (53) ile oğlu Melih Y. (22) ambulansın içinde hasta olmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

        SAĞLIK GÖREVLİSİNİ DÖVDÜLER

        Karasulu, baba ile oğluna kalp krizi geçiren bir hastayı taşıdığını söyledi. Çıkan tartışmada S.Y ile oğlu Melih Y., sürücüyü dövüp olay yerinden uzaklaştı. Yaralı halde hastayı, hastaneye yetiştiren Karasulu'nun dil kıkırdağının kırıldığı, dudağının darbeye bağlı olarak yarıldığı ve çene kemiğinde travma olduğu tespit edilerek, 7 gün iş göremez raporu verildi.

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        BABA SERBEST OĞLU TUTUKLANDI

        Şikayet sonrası iş insanı S.Y ile oğlu Melih Y., gözaltına alındı. Emniyetin ardından adliyeye sevk edilen baba S.Y., adli kontrolle serbest kalırken, oğlu Melih Y., tutuklandı.

        YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILIR

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesi olayına ilişkin "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır" açıklamasında bulundu.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından olayın görüntülerini de paylaşarak, ambulansın önünü kesen şüphelilerden M.Y.'nin tutuklandığını, S.Y. için de adli kontrol kararı verildiğini anımsattı.

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