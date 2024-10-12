Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama! Bursa'da, kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışırken, tekstil firması sahibi baba S.Y ile oğlu Melih Y. tarafından önü kesilip darp edilen sağlık görevlisi Muhammed Ali Karasulu ve ambulans magandalarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır" dedi. Yerlikaya, şüphelilerden Melih Y.'nin tutuklandığını, baba S.Y. için de adli kontrol kararı verildiğini anımsattı

Ajanslar Giriş: 12.10.2024 - 09:45 Güncelleme: 12.10.2024 - 09:45 facebook

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