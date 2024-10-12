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        Haberler Gündem Tekirdağ'da istinat duvarına çarpan cipteki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Tekirdağ'da cip istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

        Tekirdağ'da cip, Kumbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada 1 doktor ve 1 öğretim üyesi öldü, 2 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 01:37 Güncelleme: 12.10.2024 - 01:53
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        Cip istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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        L.K. idaresindeki cip, Kumbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Dr. Emel Ersöz hayatını kaybetti.

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Yaralanan sürücü L.K. ile araçta bulunan A.A.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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