Onlarca köpek ve kediyi katlettiler iddiası!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde çöp torbaları içinde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karga ölü olarak bulundu. Hayvanların iğneyle zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilirken, hayvanseverler rehabilitasyon merkezine gitti

DHA'nın haberine göre Pelitli Mahallesi'nde bulunan Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni bugün ziyaret eden bir kişi, geçen çarşamba günü geldiği merkezde gördüğü hayvanların bu kez olmadığını fark etti.

Bölgeye giden CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediyesi'ni konuyla ilgili açıklama yapmaya davet ederek, "Özellikle Gebze Belediye Başkanı'nın çıkıp bu konuda açıklama yapması lazım. Bunun Gebze'ye yakışmadığını, bir vahşet olduğunu düşünenlerdenim. Yetkililerin en acil şekilde çıkıp açıklama yapması lazım" dedi.

Çiler, sosyal medya hesabından da açıklama yaparak, "Yasa bahane edilerek ve yanlış yorumlanarak, onlarca hayvanın aynı anda, bilinçsizce, bile isteye katledildiğini ne yazık ki bizzat gördük. Sayın Başkan da şu an burada olsa ve bir açıklamayı vatandaşlara çok görmeseydi, bir an için haberi olmadığını düşünebilirdik. Bu saatten sonra yapılacak açıklamanın ne hukuki, ne bilimsel ne de vicdani bir gerekçesi olamaz. Bizler Meclis'te yasa görüşmeleri sırasında dile getirdiğimiz gibi bir kez daha sesleniyoruz gelin hep birlikte insancıl şekilde bu soruna eğilelim, bu hatadan dönelim. Anayasa Mahkemesi'nin ivedi şekilde karar vererek bu vahşeti sonlandıracağına inanıyor ve kanlı yasada payı olanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum."

HAYTAP'TAN AÇIKLAMA

Haytap Hayvan Hakları Federasyonu da yaptığı açıklamada, "Gebze'deki katliam ile ilgili olarak tüm arkadaşlarımız yola çıktı. Arabalarla ve gönüllerimizle beraber en kısa sürede bölgede olacağız. Hukukçularımız aynı zamanda savcılığa suç duyurusu da bulundular." ifadelerini kullandı.