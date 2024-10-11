'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi: Katolik Kilisesi, 1991 doğumlu bir genci 'aziz' ilan ediyor
1991 yılında doğan ve 15 yaşında hayatını kaybeden İtalyan Katolik Carlo Acutis, Papa Francis tarafından 'aziz' ilan ediliyor. Ölmeden önce İsa'nın mucizelerinin anlatıldığı bir web sitesi kuran Acutis, modern çağın ilk azizi. Katolikler tarafından 'internetin koruyucu azizi' olarak da adlandırılan Acutis'in mezarı her yıl on binlerce insan tarafından 'mucize' arayışıyla ziyaret ediliyor. Katolik Kilisesi'nin Acutis'i 'aziz' ilan etmesinin bir diğer sebebi ise, Kilise'nin teknolojiyle 'ittifakı'.
Birçoğumuz gibi Carlo Acutis de hayatının büyük bir bölümünü ekranlara bakarak geçirdi. 1991'de Londra'da doğdu. Tek çocuk olarak büyüdü. Sweatshirt ve spor ayakkabı giyiyordu. HALO oynadı ve kendi kendine kod yazmayı öğrendi. Buraya kadar sıradan bir hayat hikayesi. Ancak benzerlikler burada sona eriyor, çünkü gelecek yıl Acutis resmen bir aziz olarak ilan edilecek.
Çünkü Acutis, internetin yanı sıra başka bir kuruma da saygı duyuyordu: Katolik Kilisesi. Genç yaşlardan itibaren Efkaristiya mucizelerine, yani Katoliklere göre kutsanmış ekmek ya da şarabın aniden İsa'nın gerçek bedeni ya da kanına dönüştüğü olağanüstü olaylar silsilesine, büyük ilgi duydu. Annesine, "Her zaman İsa ile bir olmak: Bu benim hayat planım" diyen bir genç adam.
Acutis, 2004 yılında, 13 yaşında, dünyanın dört bir yanındaki Efkaristiya mucizelerini araştırmaya başladı ve bunları belgelemek için bir web sitesi geliştirdi. Amacı diğer genç Katoliklerle bağlantı kurmaktı. "Blessed Carlo Acutis" kitabının yazarı Courtney Mares, "Bilimsel kanıtların, insanların kiliselerdeki ayinlere geri dönmelerine yardımcı olacağına kişisel olarak ikna olmuştu" diyor.
Öldükten sonra ünlü oldu
Web sitesi Ekim 2006'da, el yazısı metin ve dini imgeler içeren basit bir yapı olarak açıldı. Ancak yayına başladıktan sadece birkaç gün sonra Acutis hastalandı. Kendisine lösemi teşhisi kondu ve iyileşme şansı çok azdı. Komaya girmeden, beyin kanaması geçirmeden ve vefat etmeden önce annesine "Ölüm hayata geçiş yolu oldu" dedi. Öldüğünde henüz 15 yaşındaydı.
Kurduğu web sitesi, 'Efkaristiya mucizelerinin' dünya çapında geniş bir kitleye tanıtılmasına yardımcı oldu ve 17 dile çevrildi. Acutis'in çalışmalarıyla bağlantılı fiziksel bir sergi uluslararası bir tura çıktı ve dünya çapında binlerce kilisede gösterildi. Şu anda hala geziliyor.
10 yılda 912 yeni aziz
Acutis sadece teknolojiyi kullanmasıyla değil, aynı zamanda Katolik bir hayat yaşamasıyla da Katoliklerden saygı görüyor. Çoğu seküler insanın haberi bile olmadan, azizler hala düzenli olarak yaratılıyor; Papa Francis 2013'ten bu yana 912 kişiyi aziz ilan etti.
2012 yılında, Acutis'in ailesinin çocukken taşındığı Milano Başpiskoposluğu, azizliğe giden yolu açarak kanonlaştırma davası başlattı ancak aziz olmak sabır gerektiriyor.
Nottingham Üniversitesi'nde Teoloji profesörü olan Tim Hutchings, "Birini aziz olarak tanımlama süreci uzun, dikkatli ve oldukça bürokratiktir. Bazı Katoliklerin, birisinin gerçekten aziz olması gerektiğine karar vermesiyle başlıyor. Yerel piskoposlarına bu kişinin inanılmaz derecede kutsal bir hayat yaşadığını ya da inançları uğruna öldüğünü kanıtlamak için bir çalışma başlatıyorlar" diyor.
Kot pantolonlu aziz
Acutis, 2013 yılında "Tanrı'nın Hizmetkârı" olarak adlandırıldıktan sonra, 2018 yılında Papa Francis tarafından azizlik mertebesine yükseltilerek azizlik merdiveninin ikinci basamağına ulaştı. Bedeni mezardan çıkarılarak Assisi'deki bir mezara götürüldü.
"Tarihte ilk kez bir azizi kot pantolon, spor ayakkabı ve sweatshirt giymiş olarak görebilmeniz çok güzel bir şey. Bu harika bir mesaj" diyor mezarlığın rektörü Peder Carlos Acácio Gonçalves Ferreira. Mezarlıkta görevli bir Fransisken rahip, "çok sayıda gencin" mezarı ziyaret ettiğini belirtti.
Mucizeler aranıyor
Acutis ve takipçilerinin gerçek bir mucizeye ihtiyaçları vardı. Kendisinin gerçekleştirdiği bir mucizeye. "Bilimsel olarak açıklanamayan bir şey olmalı, bu yüzden bunu kanıtlamak zor. Örneğin, doktorların bir iyileşmenin nasıl gerçekleştiğini açıklayamadıklarını teyit etmeleri gerekebilir" diyor Hutchings.
2013 yılında Brezilya'da bir kadın, Acutis'e dua etmenin oğlunun pankreas kusurunun iyileşmesine yardımcı olduğunu iddia etti. Papa Francis 2020 yılında mucizeyi doğruladı ve Acutis, erdemli yaşamının kutlandığı bir törenle yüceltildi. Mares, "Google Trends'e göre, Carlo Acutis hakkında bilgi arayanların sayısı Papa hakkında bilgi arayanların sayısından daha fazlaydı" diyor.
Ardından, bisiklet kazasında yaralanan 21 yaşındaki Kosta Rikalı bir kızın iyileşmesini içeren ikinci bir mucize, Mayıs 2024'te kabul edildi. Kızın annesi 2022 yılında Acutis'in mezarı başında diz çökmüş ve onun yardımı için dua etmişti. Kızın daha sonra mucizevi olduğu iddia edilen bir şekilde desteksiz nefes almaya başladığı ve tamamen iyileştiği öne sürülüyor. Papa Temmuz ayında Acutis'in azizleştirilmesinin son aşamasını onayladı ve resmi tören 2025'te yapılacak.
Bir azizin bu kadar genç ve duyulmamış olması ve ölümünden bu kadar kısa bir süre sonra bu yüce mertebeye ulaşması nadir görülen bir durum. Çünü Papa Francis'in azizleştirdiği en genç kişi 1926 doğumlu. Bu da onu 'ilk milenyum azizi' ve 'internetin koruyucu azizi' yapıyor.
Carlos Acutis kültü dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Bedenini örten kefenin bir parçası, tişörtlerinden birinin bir parçası ve gerçek kalbi de dahil olmak üzere kalıntılar uluslararası tura çıktı ve Katolik Hac Yolculuğu için İngiltere'ye geldi.
İnternet üzerinden Carlo Acutis figürleri, tespih taneleri, posterler ve hatıra anahtarlıklar satın alınabiliyor. İskoçya'nın Kuzey Lanarkshire bölgesinde, Carfin Grotto'da Acutis'in gerçek boyutlu bir heykeli dikildi.
Hikayesini anlatan bir çizgi roman ve oyunculara Acutis'in spor ayakkabılarını giyme şansı sunan bir VR deneyimi bile var. Ayrıca, bizzat saygılarını sunamayan Katolikler için, mezarı her zaman açık olan bir canlı yayın aracılığıyla sanal olarak ziyaret edilebiliyor ve tabii ki bağışta bulunulabiliyor.
Bu azizleştirilmenin, aynı zamanda 'Kilise'nin teknolojiyi kucaklaması' olduğu da vurgulanıyor.