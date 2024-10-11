'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi: Katolik Kilisesi, 1991 doğumlu bir genci 'aziz' ilan ediyor

Birçoğumuz gibi Carlo Acutis de hayatının büyük bir bölümünü ekranlara bakarak geçirdi. 1991'de Londra'da doğdu. Tek çocuk olarak büyüdü. Sweatshirt ve spor ayakkabı giyiyordu. HALO oynadı ve kendi kendine kod yazmayı öğrendi. Buraya kadar sıradan bir hayat hikayesi. Ancak benzerlikler burada sona eriyor, çünkü gelecek yıl Acutis resmen bir aziz olarak ilan edilecek.

Çünkü Acutis, internetin yanı sıra başka bir kuruma da saygı duyuyordu: Katolik Kilisesi. Genç yaşlardan itibaren Efkaristiya mucizelerine, yani Katoliklere göre kutsanmış ekmek ya da şarabın aniden İsa'nın gerçek bedeni ya da kanına dönüştüğü olağanüstü olaylar silsilesine, büyük ilgi duydu. Annesine, "Her zaman İsa ile bir olmak: Bu benim hayat planım" diyen bir genç adam.

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Acutis, 2004 yılında, 13 yaşında, dünyanın dört bir yanındaki Efkaristiya mucizelerini araştırmaya başladı ve bunları belgelemek için bir web sitesi geliştirdi. Amacı diğer genç Katoliklerle bağlantı kurmaktı. "Blessed Carlo Acutis" kitabının yazarı Courtney Mares, "Bilimsel kanıtların, insanların kiliselerdeki ayinlere geri dönmelerine yardımcı olacağına kişisel olarak ikna olmuştu" diyor.

Öldükten sonra ünlü oldu

Web sitesi Ekim 2006'da, el yazısı metin ve dini imgeler içeren basit bir yapı olarak açıldı. Ancak yayına başladıktan sadece birkaç gün sonra Acutis hastalandı. Kendisine lösemi teşhisi kondu ve iyileşme şansı çok azdı. Komaya girmeden, beyin kanaması geçirmeden ve vefat etmeden önce annesine "Ölüm hayata geçiş yolu oldu" dedi. Öldüğünde henüz 15 yaşındaydı.

Kurduğu web sitesi, 'Efkaristiya mucizelerinin' dünya çapında geniş bir kitleye tanıtılmasına yardımcı oldu ve 17 dile çevrildi. Acutis'in çalışmalarıyla bağlantılı fiziksel bir sergi uluslararası bir tura çıktı ve dünya çapında binlerce kilisede gösterildi. Şu anda hala geziliyor.

10 yılda 912 yeni aziz

Acutis sadece teknolojiyi kullanmasıyla değil, aynı zamanda Katolik bir hayat yaşamasıyla da Katoliklerden saygı görüyor. Çoğu seküler insanın haberi bile olmadan, azizler hala düzenli olarak yaratılıyor; Papa Francis 2013'ten bu yana 912 kişiyi aziz ilan etti.

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2012 yılında, Acutis'in ailesinin çocukken taşındığı Milano Başpiskoposluğu, azizliğe giden yolu açarak kanonlaştırma davası başlattı ancak aziz olmak sabır gerektiriyor.

Nottingham Üniversitesi'nde Teoloji profesörü olan Tim Hutchings, "Birini aziz olarak tanımlama süreci uzun, dikkatli ve oldukça bürokratiktir. Bazı Katoliklerin, birisinin gerçekten aziz olması gerektiğine karar vermesiyle başlıyor. Yerel piskoposlarına bu kişinin inanılmaz derecede kutsal bir hayat yaşadığını ya da inançları uğruna öldüğünü kanıtlamak için bir çalışma başlatıyorlar" diyor.

Kot pantolonlu aziz

Acutis, 2013 yılında "Tanrı'nın Hizmetkârı" olarak adlandırıldıktan sonra, 2018 yılında Papa Francis tarafından azizlik mertebesine yükseltilerek azizlik merdiveninin ikinci basamağına ulaştı. Bedeni mezardan çıkarılarak Assisi'deki bir mezara götürüldü.

"Tarihte ilk kez bir azizi kot pantolon, spor ayakkabı ve sweatshirt giymiş olarak görebilmeniz çok güzel bir şey. Bu harika bir mesaj" diyor mezarlığın rektörü Peder Carlos Acácio Gonçalves Ferreira. Mezarlıkta görevli bir Fransisken rahip, "çok sayıda gencin" mezarı ziyaret ettiğini belirtti.

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