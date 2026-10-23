Bursa'da edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesinde bir telefon mağazasında çalışan Berna A., B.U. isimli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

BANKAYA SIĞINIP YARDIM İSTEDİ

İHA'daki habere göre 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Berna A., saldırının ardından yakındaki bir bankaya sığınarak yardım istedi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN HAPİSTEN YENİ ÇIKMIŞ

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli B.U.'yu suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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TELEFONU İADE ALMADIĞI İÇİN BIÇAKLADI

4 aylık hamile Berna A.'yı bıçaklayan B.U.'nun sabah saatlerinde satın altığı cep telefonunu öğleden sonra aynı iş yerine gelerek iade edip parasını geri almak istediği, Berna A.'nın cep telefonunu iade alamayacaklarını söylemesi üzerine sinirlenip çıktığı, Berna A'nın iş yerinden dışarıya çıktığı sırada saldırıp bıçakla yaraladığı ortaya çıktı.

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIĞI İYİ

Bursa Şehir Hastanesi Plastik Cerrahisinde tedavisi yapılan Berna A.'nın yüzünde çizikler olduğu kendisinin ve karnındaki 4 aylık bebeğinin iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltındaki B.U.'nun yarın adliyeye sevkedileceği belirtildi.