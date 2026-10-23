İzmir'in Menemen ilçesinde olay, 19 Ocak 2026 günü saat 20.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Lokman Etken (33), eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Gözde Akbaba'nın (26) oturduğu siteye geldi.

SİLAHLA ATEŞ AÇIP KAÇTI

DHA'daki habere göre sitenin dışına çıkan Akbaba'nın ardından elinde tabancayla giden Etken, eski kız arkadaşına ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbaba, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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ESKİ SEVGİLİ TUTUKLANDI

Cinayet şüphelisi Etken, bir akaryakıt istasyonunda suç aleti tabancayla birlikte aynı gün gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Etken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Akbaba’nın hayatını kaybettiği olay, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında Lokman Etken’in sitenin çevresine geldiği, Akbaba’nın site dışına çıkmasının ardından elindeki tabancayla peşinden koştuğu görüldü.

YARDIM FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

Görüntülerde, Akbaba’nın kaçarken 'Polis çağırın' diye bağırdığı, Etken’in buna rağmen peşinden koşmayı sürdürdüğü anlar yer aldı. Daha sonra Etken’in tabancayla ateş ettiği, Akbaba’nın ise yere yığıldıktan sonra "Ambulans çağırın, imdat, ayağım koptu" diye yardım istediği duyuldu. Akbaba’nın cenazesi memleketi Kırşehir’de toprağa verildi.

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HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından sanık Etken hakkında ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Menemen Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanığın yargılanmasına dün Menemen Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Tutuklu sanık ve avukatlar salonda hazır bulunurken, Gözde’nin babası Osman Akbaba ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile aracılığıyla duruşmaya katıldı. Geçen duruşma verdiği esas hakkında mütalaayı yineleyen iddia makamı, sanığın ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

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SANIKTAN BERAAT TALEBİ

Duruşmada söz verilen Gözde’nin babası sanıktan şikayetini yinelerken en ağır cezayı almasını istedi. Son sözleri sorulan tutuklu sanık ise meydana gelen olaydan ötürü pişman olduğunu savunup beraat isteminde bulundu.

Savunma ve beyanların ardından karar açıklandı. Sanık Lokman Etken’i ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan da 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.