Sosyal medyaya karşı küresel uyanış dönemine girildi

Zaman zaman "Ülkelerin ortak bir amaç uğruna birleşmesi için başımıza nasıl bir felaket gelmeli?" diye düşünürüm. Cevabım genelde hep aynı yere çıkar, "İlle de filmlerdeki gibi kötü niyetli uzaylıların Dünya'yı istila etmesi mi gerek?"

Uzaylıların olup olmadığını, varsa kötü mü yoksa iyi niyetli mi olduğunu, Dünya'ya gelip gelemeyeceklerini bilmiyoruz ama son aylarda yaşanan bir gelişme, ülkelerin insanlığın ortak bir tehdit karşısında nasıl tek bir cephede buluşabildiğini açıkça gösteriyor. Sözünü ettiğim tehdit gökyüzünden değil, cebimizdeki ekranlardan, sosyal medya platformlarının çocuklarımıza yönelttiği algoritmik tuzaklardan geliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dün kamuoyuna yansıyan açıklamaları, Türkiye'nin çocukların dijital dünyadaki güvenliğine dair ne denli kararlı bir duruş sergilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Özbekistan'ın kadim şehri Semerkant'ta İMKON Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katılan Emine Erdoğan, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' ile 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişiminin sınırlandırıldığını; platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn denetimi gibi katı yaptırımlar getirildiğini hatırlatarak Türkiye’nin bu alandaki öncü rolüne dikkat çekti.

EMİNE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI "Her şeyden önce aile kurumunu korumanın, çocuğu korumada temel koşul olduğu ilkesini benimsiyoruz. Bu itibarla, 2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı ilan edilmesi, uzun soluklu bir vizyonun ilk adımı oldu. 2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak belirledik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizle, çocuklarımızı dünyaya kendi coğrafyasının penceresinden bakabilen ve çağı yakalayan donanımlı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocuklarımızı dijital yaşamın risklerine karşı korumak üzere harekete geçen ilk ülkelerden biriyiz. Bu çerçevede, 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini sınırladık. Platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn denetimi gibi yükümlülükler getirdik."

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamada, çocukların sosyal medyada yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalmasının akademik ve kişisel gelişimlerini olumsuz etkilediğini belirterek Meta'ya dava açmayı planladıklarını söyledi. Söz konusu değerlendirmeler; Türkiye'de okul güvenliğinin gündeme geldiği ve 15 yaş altına sosyal medya erişimini kısıtlayan yeni düzenlemenin tartışıldığı bir dönemde yapıldı. Tekin, okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamak ve öğrencilere sosyal medya konusunda uyarılarda bulunmak gibi önlemler aldıklarını, ancak çocukların okul dışında sosyal medyayı kullanmaya devam ettiğini vurguladı.

Sosyal medya platformlarının da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Yusuf Tekin, "Burada yapılması gereken önemli başlıklardan bir tanesi sosyal medya üreticilerinin, hem içerik üretenler hem de sosyal medya şirketlerinin bu konuda sorumluluk sahibi olmalarıdır" dedi. Meta'ya karşı açılan davaların hatırlatılması üzerine Tekin, "Evet, biz de böyle bir hazırlık içerisindeyiz şu anda. Biz de dava açmayı düşünüyoruz" diye konuştu. Yusuf Tekin, ABD ve Avrupa Birliği'nde benzer gerekçelerle dev teknoloji şirketlerine açılan davaları da örnek gösterdi.

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PEK ÇOK ÜLKE SAVUNMA HATTI OLUŞTURDU

Çocukların algoritmik risklerden korunması; artık yalnızca ebeveynlerin omuzlarına yüklenecek sıradan bir aile içi mesele olmaktan çıkıp devletlerin birincil kamusal sağlık ve ulusal güvenlik politikası haline gelirken teknoloji devlerinin yıllardır sürdürdüğü 'Denetimsiz serbestlik' devrinin kapandığını da gözler önüne seriyor.

Gerek devletlerin gerekse ailelerin başta Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta ile TikTok olmak üzere teknoloji devlerine karşı açtığı her dava, kesilen her ceza ortak bir akılla hareket edildiğini gösteriyor. Bunun sonucunda, sosyal medya platformlarının sakıncalı içeriklerine karşı kolektif bir uyanış ve küresel bir aydınlanma dönemi başladı. Nitekim Doğu'dan Batı'ya pek çok ülke, çocukların zihinsel sınırlarını kuşatan bu algoritmik istilaya karşı yasaklama, kısıtlama ve hukuki süreçlerle adeta ortak bir savunma hattı oluştururken Türkiye de bu küresel cephenin en kararlı ve öncülerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sosyal medya platformlarının çocuklar üzerinde kasıtlı biçimde psikolojik yıkıma yol açan algoritmalar geliştirdiği iddiası, bugün ülkelerin en elzem gündem maddelerinden biri. Açılan her dava; verilerin korunması, bağımlılık yapıcı tasarım ögelerinin engellenmesi ve pedagojik standartların getirilmesi konusunda artık evrensel bir uzlaşıya varıldığını gösteriyor. Tıpkı geçmişte tütün endüstrisine ya da güvenlik donanımı yetersiz otomotiv üreticilerine karşı yürütülen halk sağlığı mücadelelerinde olduğu gibi, devletler bugün de teknoloji devlerine karşı her geçen gün daha kararlı bir şekilde tek bir cephede birleşiyor.

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Türkiye'nin 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek olan '15 Yaş Altı Sosyal Medya Yasağı' düzenlemesinden sonra atacağı hukuki adımlar, sosyal medya platformlarının 'Kuralsız pazar' algısını yıkmaya yönelik kamusal sorumluluk, pedagojik denetim ve devlet müdahalesi adına küresel aydınlanmanın önemli yapı taşlarından biri olma niteliğine sahip.

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI DÜZENLEMESİ NEDİR? Düzenleme, 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini sınırlandırırken, platformlara gerçek yaş doğrulama zorunluluğu ile ebeveyn denetim altyapılarını kurma yükümlülüğü getiriyor. Çocukların verilerinin korunması, bağımlılık yapıcı tasarım ögelerinin engellenmesi ve pedagojik standartlara uyulması hususunda idari yaptırımlar uygulanması hedeflendi.

Son aylarda Meta'ya karşı çığ gibi büyüyen yargı kararları ve rekor cezalar, sosyal medya platformlarının çocuklara yönelik tehditlerine karşı küresel aydınlanmanın birer göstergesi.

HANGİ ÜLKELER CEZA KESTİ VE HANGİ ÜLKELER HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI? ♦ Hollanda (2021 – 2023) 2021: Hollanda Veri Koruma Kurumu, çocuk verilerinin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok'a 750 bin Euro ceza kesti. 2023: Gizliliğini Geri Al Vakfı ile Tüketiciler Birliği, Hollandalı çocuklar adına TikTok'a karşı 1,5 milyar Euro'luk toplu tazminat davası başlattı. ♦ Fransa (2023 – 2024) 2023: Fransa'da 15 yaşında intihar eden bir genç kızın ailesi, TikTok'a karşı 'Tehlikeli içerikleri öne çıkarma ve intihara teşvik etme' suçlamasıyla ilk bireysel emsal davayı açtı. 2024: Bu bireysel başvurunun ardından 7 farklı ailenin bir araya gelmesiyle dava kitlesel bir boyut kazandı. Fransa hükümeti de aynı yıl çocukların sosyal medya kullanım yaşını sınırlamaya yönelik yasal düzenlemeleri ve soruşturmaları adli boyuta taşıdı. ♦ Kanada (2024) Kanada'nın Ontario bölgesindeki 4 büyük okul yönetim kurulu Meta, TikTok ve Snapchat'e karşı 4,5 milyar dolarlık dev tazminat davasını açtı. Diğer eyalet ve şehirlerdeki okul kurulları da davaya katılarak süreci Kanada geneline yaydı. ♦ İspanya (2023 – 2024) 2023: İspanya Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü, yaş doğrulama sistemlerinin yetersizliği ve çocuk verilerinin işlenmesi nedeniyle platformlar hakkında suç duyurusunda bulundu. 2024: İspanya Başbakanlığı ve Adalet Bakanlığı, 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlayan ve platform yöneticilerini cezai olarak sorumlu tutan yasal süreçleri yargıya taşıdı. ♦ Birleşik Krallık (2023) 2023: Birleşik Krallık Veri Koruma Ofisi (ICO), çocuk verilerini yasa dışı işlediği için TikTok'a 12,7 milyon sterlin ceza kesti. ♦ İtalya (2024) İtalya Rekabet Kurumu, gençlerin psikolojik ve fiziksel güvenliğini tehdit eden içerik denetimini yapmadığı gerekçesiyle TikTok'un İrlanda, İngiltere ve İtalya şubelerine 10 milyon Euro para cezası kesti. ♦ Almanya (2026) Meta’nın izinsiz veri toplamasına karşı binlerce vatandaşın katılımıyla kitlesel bir veri gizliliği davası açıldı. ♦ Malezya (2026) Hükümet, zararlı içerikleri kaldırmamakta direnen Meta’ya karşı resmi hukuki süreç başlattı. ♦ ABD / New Mexico (2026) Eyalet mahkemesi, gençlerin zihinsel sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle Meta’yı önce 567 milyon dolar tazminata, ardından kullanıcıları yanılttığı için 25 milyar dolar rekor cezaya çarptırdı. ♦ ABD / 29 Eyalet Konsorsiyumu (2026) 29 eyalet, bağımlılık yaratan tasarımlar nedeniyle Meta'dan 1,4 trilyon dolara varan tazminat ve platform mimarisinde köklü değişiklikler talep etti. ♦ Brezilya (2026) Ulusal Veri Koruma Kurumu, çocuk ve gençlerin verilerinin yasa dışı şekilde işlenmesi nedeniyle TikTok'un çatı şirketi ByteDance'e 30 milyon dolar tutarında rekor bir idari para cezası kesti. ♦ Avustralya (2026) Hukuk firması MinterEllison tarafından Avustralya Federal Mahkemesi'nde açılan toplu davada, bağımlılık yaratan tasarımların çocuk ve gençlere verdiği zararlar gerekçe gösterilerek geçmiş ve mevcut kullanıcılar adına tazminat istendi. Bunların yanı sıra Avrupa Birliği Komisyonu, 2024'te TikTok hakkında çocukların korunması, bağımlılık yapıcı tasarım ve algoritmik şeffaflık konularında resmi ihlal davası açtı.

KORONAVİRÜSTEN FARKI YOK

Aslına bakılacak olursa sosyal medya platformlarının çocuklara yönelik zararlarının, 2020'de ortaya çıkarak insanlığı tehdit eden COVID-19 pandemisinden pek bir farkı yok. Koronavirüs özellikle belli bir yaşın üzerindeki insanları hayattan koparırken, sosyal medya platformları çocukları ve gençleri gerçeklikten koparıp yalnızlığa ve dijital bir dünyada pasifleşmeye sürüklüyor. Koronavirüse karşı aşı geliştirilirken, sosyal medyanın tehditlerine karşı ise küresel teknoloji şirketlerinin yapılarını düzeltmelerini sağlamak için idari yaptırımlar ve hukuk devreye giriyor.