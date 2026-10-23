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        Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron gelecek günlerde sendika dışı eylemlerin her yerde yasaklanacağını açıkladı

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron gelecek günlerde sendika dışı eylemlerin her yerde yasaklanacağını açıkladı

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 17 Ekim'de yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı protestoların ardından güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını açıkladı ve ülke genelinde sendika dışı eylemlerin yasaklanacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 07:23 Güncelleme:
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        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 17 Ekim'de yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırıldığı Fransa’da sendikaların talebiyle düzenlenmeyen tüm eylemlerin hemen her yerde yasaklanacağını belirtti.

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

        Macron, "Gelecek gün ve haftalarda sendikal örgütler tarafından talep edilmeyen eylemler yasaklanacak." ifadelerini kullandı.

        "Meşru" örgütlerin düzenlemediği eylemlere ilişkin Macron, "Yapabildiğimiz her yerde engelleyeceğiz." dedi.

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        Öte yandan sendikalar tarafından organize edilen gösterilerin ise güzergah açısından inceleneceğini belirten Macron, "Genel kanı, gelecek günlerde eylem olmaması yönünde. Eylem yapmak isteyen insanlar için, eğer bunlar sendikal kuruluşlarsa valilikler alternatif yollar önerecek." diye konuştu.

        Macron bu tedbirlerin iş yerlerini korumak amacıyla alındığını dile getirdi.

        Solcu milletvekilleri bu gibi gösteri yasaklama kararlarının otoriter rejimlerde alındığını belirterek, Macron'a tepki gösterdi.

        Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon ise Macron'un kararının "hukuk devleti çerçevesinde" alındığını ve valiliğin kamu düzeni açısından ciddi risk oluşturacak eylemleri yasaklama yetkisinin bulunduğunu savundu.

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        Ayrıca Loiret Valiliği Orleans şehrinde, Rhone Valiliği de Lyon'da hafta sonu yapılacak tüm gösterileri yasaklama kararı aldıklarını duyurdu.

        Orleans'da 24 Ekim'de aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin miting yapacağı sırada solcular tarafından yapılması planlanan eylemlerin kamusal düzen açısından risk teşkil edeceği belirtildi.

        Bouches-du-Rhone Valiliği ise 24 Ekim’de vilayet genelinde tüm eylemlerin geçici olarak yasaklandığını açıkladı.

        Valilik, gece saatlerinde yürürlükte olan "kısmi sokağa çıkma" yasağının hafta sonu itibarıyla yerel saatle 23.00-05.00'te yetişkinleri de kapsayacak şekilde uygulanacağını bildirdi.

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        EK CEZA TALEBİ

        Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, 17 Ekim’deki Sarı Yelekliler eylemlerinde şiddet ve yağma olaylarına karıştıkları için hüküm giyen kişilere karşı yargı sisteminin “kararlı” bir tutum sergilemesini ve talep edilen cezaların hızla infazını istedi.

        Basına açıklamada bulunan Darmanin, savcılardan, hüküm giyenler için “eylemlere katılma yasağı, özellikle oy kullanma hakkı olmak üzere, bazı sivil hakların geçici olarak askıya alınması ve sosyal medya platformlarından çıkarılma” gibi gerekli görüldüğü ölçüde ek cezalar talep etmelerini istediğini söyledi.

        Darmanin, eylemlerde kamu mallarına zarar veren, kamu görevlilerine karşı şiddet uygulayan yabancı uyruklular için koşulların gerektirmesi halinde, Fransa topraklarına giriş yasağı dahil, ek cezaların uygulanabileceğini kaydetti.

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        PARİS'TE MAHKEMEDEN YASAK KARARI

        Paris İdari Mahkemesi, başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde üniversite temsilcilerini bir araya getiren Interfac kuruluşunun bugün yapmayı planladığı gösteriye Paris Emniyet Müdürlüğünün aldığı​​​​​​​ yasak kararını askıya aldı.

        Yerel basında yer alan haberlere göre, mahkemenin kararının ardından üniversiteli gençler Pitie-Salpetriere ve Bastille Meydanı arasındaki gösteri alanında toplanmaya başladı.

        Fransa'daki olaylar

        Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

        Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı. Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı. Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

        Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı. Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

        Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı. Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

        Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti. Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

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        #protesto
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