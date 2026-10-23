Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iddiaya göre, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) 9'uncu sınıf öğrencisi olan F.K. (14), meslek öğrenmek amacıyla A.K'nin işlettiği oto tamirhanesinde uygulamalı eğitim almaya başladı.

DARP ANI İŞ YERİ KAMERASINDA

AA'daki habere göre işletmeci A.K, henüz bilinmeyen bir nedenle F.K'yi feci biçimde darp etti.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÇOCUĞUN ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadıklarını annesine anlatan F.K. için hastaneden darp raporu alındı. Annenin şikayeti üzerine Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Oto tamir ustası A.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.