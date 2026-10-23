29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
Giriş: 23 Ekim 2026 - 08:24 Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "29 Ekim'de Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz olacak" dedi.
İlgili Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek.
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