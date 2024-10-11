İstanbul’a yağmur geliyor

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; gök gürültülü ve şimşekli bir atmosferde Tekirdağ, İstanbul, Marmara Denizindeki adalar ve Bandırma çevresi yarın kuvvetli yağıştan ve kısa süreli fırtınadan olumsuz etkilenebilir.

İstanbul’da tahmini yarın saat 16:00 ila 23:00 arası yağmurlu geçecek. Her ilçede aynı kuvvette olmamak üzere şehrin birkaç noktasında kuvvetli yağabilir.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Pazar sabahından itibaren ise hava açıyor, 19-20°C’ye düşen sıcaklık pazar sabahı biraz üşütebilir.

İstanbul genel olarak soğukça havalara hazırlansa iyi olur, haftaya birkaç gün 15°C’lerde geçecek görünüyor.

REKLAM EGE VE AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL? Yaz mevsimi henüz Ege ve Akdeniz kıyılarından ayrılmadı, geceler serinledi ama gündüz yine hissedilen İzmir’de 35°C’ye ulaşıyor. Gölgede sıcaklıklar 29-30°C’lerde seyrediyor. Cumartesi önce Batı ve Orta Karadeniz, ardından Pazar Doğu Karadeniz kuvvetli yağış altında olacak. Özellikle Bartın-Samsun kıyılarında ve Hopa-Rize çevresinde yine kısa sürede caddeler göle dönebilir. Hava sıcaklıkları Karadeniz’de gündüz 20°C’lerde. İÇ ANADOLU'DA YAĞIŞ YOK İç Anadolu’da önemli bir yağış beklenmiyor, Ankara cumartesi 27°C, pazar hissedilir serinlik ile 22°C’ye düşüyor.