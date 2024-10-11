A Milli Takım'ın rakibi Karadağ! İşte Montella'nın muhtemel 11'i...

KARADAĞ İLE 5'İNCİ MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 5’inci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 2’si özel olmak üzere 4 maçta Karadağ’a rakip olan Ay-yıldızlılar, bu maçlarda hiç mağlup olmadı. 2016 yılında oynanan özel maçta rakibini 1-0 mağlup eden milliler, 2018 yılında oynanan özel maçta ise rakibi ile 2-2 berabere kaldı. 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Karadağ ile aynı grupta olan Türkiye, Vodafone Park’ta 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.