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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı - Alışveriş Haberleri

        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde kuyu kebabında viski başka bir lokantanın kokoreç ürününde ise votka tespit edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 12:18 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:21
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        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları hileli ürünlerin hangi marka adı altında satıldığını ve yapılan sahtekârlıkları ifşa etmeye devam diyor.

        Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde Antalya'da yapılan denetimde bulunan bir kuyu tandır kebap salonundaki ürünün içinde tekila tespit edildi.

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        Yine Antalya'da bulunan bir kokoreççinin ürününde ise votka tespit edilirken aynı kokoreççiden alınan bir numunede de viski tespit edildi.

        Öte yandan yine Antalya'da faaliyet gösteren bir okey salonundaki gıdalarda ise viski, rakı tespit edildi.

        İşte o liste:

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