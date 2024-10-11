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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale haberleri: Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm! | Son dakika haberleri

        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!

        Çanakkale'de, beden eğitimi dersinde kalp krizi geçiren lise öğrencisi, 15 yaşındaki Yağız Efe Doğan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Doğan'ın bugün düzenlenen cenaze töreninde ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:33 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:42
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        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
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        Çanakkale'de, İbrahim Bodur Lisesi'nde öğrenim gören 11'inci sınıf öğrencisi Yağız Efe Doğan (15), beden eğitimi dersinde aniden fenalaştı.

        YAĞIZ EFE HASTANEYE KALDIRILDI

        AA'da yer alan habere göre öğretmenlerinin bilgi vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Doğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kalp krizi geçirdiği belirtilen Yağız Efe Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        ÇANAKKALE BELEDİYESPOR'DA OYNUYORDU

        Çanakkale Belediyespor basketbol takımı altyapı sporcusu da olan Yağız Efe Doğan için Mecidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Doğan'ın öğretmen olan anne ve babası taziyeleri kabul etti.

        GÖZYAŞLARI SEL OLDU

        Öğrencinin cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Şehir Kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

        Cenazeye Çanakkale Valisi Ömer Toraman, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, siyasi partileri il ve ilçe başkanları, öğretmenler ve Doğan'ın okul arkadaşları katıldı.

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        #Çanakkale
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