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        Haberler Yaşam Neandertallerin son dansı: Modern insanlar neandertallerin sonunu mu getirdi?

        Neandertallerin son dansı: Modern insanlar neandertallerin sonunu mu getirdi?

        Neandertallerin yaklaşık 40.000 yıl önce yeryüzünden silinmesi, bilim insanlarının kafasında uzun yıllardır yanıt bekleyen bir soruya yol açtı: Modern insanlarla olan karşılaşmaları, bu eski insan türünün sonunu mu getirdi? Yeni araştırmalar, Neandertallerin soyunun tükenmesine genetik faktörler, iklim değişiklikleri ve insanlarla olan etkileşimlerin karmaşık bir karışımının neden olabileceğini ortaya koyuyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 14:00 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:00
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        NEANDERTALLERİ BİZ Mİ ÖLDÜRDÜK?

        Neandertallerin soyunun tükenmesi üzerine yapılan araştırmalar, insanların bu süreçte oynadığı rolü sorgulayan karmaşık bir tabloyu ortaya koyuyor. Yaklaşık 37.000 yıl önce güney İspanya’da yaşayan bu eski insan türü, İtalya’daki Phlegraean Alanları'nın büyük volkanik patlaması sonucu hayatta kalma mücadelesi verdi.

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        Patlama, bölgedeki ekosistemi etkileyerek besin zincirlerini bozdu. Neandertaller, taş aletler yapmak, kuş ve mantarlarla beslenmek gibi günlük yaşamlarına devam ettiler; ancak soylarının tükenmek üzere olduğunu muhtemelen hiç fark etmediler.

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        NEANDERTALLER VE MODERN İNSANLARIN KARŞILAŞMASI

        Modern insanlar ve Neandertaller yaklaşık 2.600 ila 7.000 yıl boyunca Avrupa'da örtüştüler. Bu süre zarfında iki tür arasında genetik etkileşim gerçekleşti, bu da modern insan DNA’sında Neandertal izlerinin bulunmasına neden oldu.

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        Ancak bu örtüşme, Neandertallerin soyunun tükenmesiyle sonuçlandı. Arkeolog Tom Higham, Neandertallerin yok oluşunun bölgesel farklılıklar gösterdiğini belirtirken, bazı yerlerde Neandertallerin modern insanlarla hiç karşılaşmadan yok olduğunu, bazı bölgelerde ise iki türün melezleştiğini ifade etti.

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        GENETİK VE KÜLTÜREL FAKTÖRLER

        Neandertallerin soyunun tükenmesinde genetik çeşitlilik eksikliği önemli bir rol oynadı. Küçük ve izole topluluklar halinde yaşayan Neandertaller, daha fazla akraba evliliği yaparak genetik çeşitliliklerini kaybetti.

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        Bu da onların hayatta kalmalarını zorlaştırdı. Genetik bilimci Ömer Gökçümen, bu durumun Neandertallerde "mutasyon yükü" olarak adlandırılan genetik sorunlara yol açtığını belirtti. Araştırmalara göre, Neandertal bebeklerinin yüksek ölüm oranları bile türün zamanla yok olmasına neden olmuş olabilir.

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        ŞİDDET VE HASTALIK İDDİALARI

        Neandertal iskeletlerinde şiddet izleri bulunsa da, bu şiddetin modern insanlar tarafından mı yoksa Neandertaller arasında mı gerçekleştiği hala belirsiz. Ayrıca, modern insanların hastalıklarının Neandertalleri öldürdüğüne dair kesin kanıtlar da yok. İki tür arasında bağışıklık genlerinin paylaşılmış olması, hastalıkların yok oluşta oynadığı rolü karmaşık hale getiriyor.

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        REKABET VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR

        Modern insanlarla Neandertaller arasında kaynaklar için bir rekabetin varlığı muhtemel. Neandertallerin zekası ve kültürel gelişmişlikleri kabul edilse de, modern insanlarla karşılaştırıldığında daha yavaş düşünme ve sınırlı dil becerilerine sahip oldukları düşünülüyor.

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        NEANDERTALLERİN SONU

        Neandertallerin sonunu getiren tek bir sebep olmaktan ziyade, birçok faktör bir araya gelmiş gibi görünüyor. Genetik çeşitlilik eksikliği, küçük grup büyüklükleri, hastalıklar, kaynak rekabeti ve modern insanlarla olan etkileşimler, bu karmaşık tabloyu oluşturuyor.

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        Ayrıca, bazı Neandertal gruplarının modern insanlara genetik olarak asimile olduğu teorisi, onların yok oluşuna dair farklı bir bakış açısı sunuyor. Ancak, bu teori bile Neandertallerin sonunu tam olarak açıklamakta yetersiz kalabilir.

        Kaynak: Live Science

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