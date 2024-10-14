Kayseri'de olay, önceki gece saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’ndaki bir restoranın önünde meydana geldi. İki grup arasında "yan baktın" nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

KAVGADA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ DHA'da yer alan habere göre kavgada Hakan Kayacan (20) ve K.D. (20) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Tedaviye alınan yaralılardan Hakan Kayacan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kayacan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21), N.B.Y. (20) yakalanıp gözaltına alındı.