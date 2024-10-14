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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti | Son dakika haberleri

        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!

        Kayseri'de, iki grup arasında iddiaya göre "yan baktın" tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, 20 yaşındaki Hakan Kayacan hayatını kaybetti, aynı yaştaki K.D. yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi ise gözaltına alındı. Bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 09:42 Güncelleme: 14.10.2024 - 09:42
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        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
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        Kayseri'de olay, önceki gece saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’ndaki bir restoranın önünde meydana geldi. İki grup arasında "yan baktın" nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        KAVGADA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre kavgada Hakan Kayacan (20) ve K.D. (20) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Tedaviye alınan yaralılardan Hakan Kayacan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kayacan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21), N.B.Y. (20) yakalanıp gözaltına alındı.

        1 KİŞİ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan 6 kişiden A.E.Ü. (18), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, S.E.Ç. (19), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21) ve N.B.Y. (20) ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

        UZMAN ÇAVUŞLUĞU KAZANMIŞTI

        Otopsi işlemleri tamamlanan Hakan Kayacan'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Cenazeye Kayacan'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kayacan, kılınan namazın ardından asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

        Öte yandan, Hakan Kayacan'ın uzman çavuşluğu kazandığı, eğitime gitmeden son kez arkadaşları ile bir araya gelmek için evden çıktığı öğrenildi.

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