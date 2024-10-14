Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise yine silah çekti!

        İstanbul'da, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan 4 adet kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 yaşındaki Mansur Çimen, izinli olarak çıktığı cezaevine geri dönmedi. Pendik'te yakalanan firari hükümlü, gözaltına alındığı sırada polis ekiplerine silah çekti. Polis ekipleri ve vatandaşlar, silahlı saldırgana anında müdahale etti. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen olayda tutuklanan Çimen hakkında 7.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme sanığın tutuklu yargılanmasına karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: Pendik’te görev yapan polis ekipleri, 7 Eylül 2024’te öğle saatlerinde bir kişinin tedirgin hareketler sergilediğini fark etti.

        SİLAHINI ÇIKARIP DOLDURMAYA ÇALIŞTI

        Ekipler, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, kelepçe takılacağı sırada çantasından tabanca çıkardı, silahı doldurmaya çalıştı. Polis ekipleri ve vatandaşlar, silahlı kişiye engel oldu. Sivil bir vatandaş, silahı alarak polis ekiplerine teslim etti.

        "AMACIM POLİSİ VURMAK DEĞİLDİ"

        Gözaltına alınan Mansur Çimen (19) emniyetteki ifadesinde, “Cezaevi firari olduğum için tedirgin olup kaçmaya çalıştım. Çevredeki vatandaşlar bana engel oldu, kafamı ezdi. Ben de sinirlenerek çantamda bulunan ruhsatsız tabancayla bu şahsı vurmak istedim. Polise zarar vermedim. Amacım polisi vurmak değildi” dedi.

        REKLAM

        SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

        Adliyeye sevk edilen Mansur Çimen’in 4 farklı çocuk mahkemesi tarafından verilen kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        BERAATİNİ TALEP ETTİ

        Başsavcılık Mansur Çimen hakkında “Görevi yaptırmamak için silahla direnme” ve “Ruhsatsız silah taşıma” suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Anadolu 70. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mansur Çimen cezaevinden getirildi. Duruşmada müşteki sıfatıyla bulunan 3 polis memuru da yer aldı. Çimen savunmasında, “Ben silahı yok etmek amacıyla fırlatmaya çalıştım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

        POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU

        Polis memuru S.T., “Sanığın cezaevinden izinli ayrılıp dönmeyerek firar ettiğine ilişkin bize bilgi verilmişti. Ben de diğer polis arkadaşlara aranan şahsın göründüğünü anons edip yanlarına gittim. Kendimi tanıttım ve ‘Karakolda ifaden var gidelim’ dedim. Bu esnada sanık direnmeye başladı. Daha sonra ben sanığı kontrol altına almaya çalışırken sol elinde silahı gördüm. Hemen silahı almaya çalışırken sağ eliyle silahı doldur boşalt yapmaya çalıştı. Silahın ağzına mermi vermeye çalışırken silahın namlusunda mermi olmadığını anladım. Hemen sağ elle tuttum, oradaki vatandaşlar da yardım ettiler. Sanığı kontrol altına aldık” ifadelerini kullandı. 3 polis memuru da sanıktan şikayetçi olduklarını vurguladı.

        TUTUKLU YARGILANACAK

        Anadolu 70. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, mevcut delil durumunu dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Eşini ensesinden vurdu! Ambulansı takip ederken yakalandı!
        Eşini ensesinden vurdu! Ambulansı takip ederken yakalandı!
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"