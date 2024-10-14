Ahmet Selim Kul yazdı: Türk’e durmak yaraşmaz

Milli takımımızdaki istikrarlı gelişimi izlemek son dönemlerde futbolumuz adına var olan en güzel şey. Montella hakkında isteyen herkes istediği düşünceye sahip olabilir ama kariyerinde milli takımda Portekiz be Hollanda dışında çıktığı maçların tamamından istediği sonucu alan bunun yanında oyunu sürekli geliştiren çok iyi bir performans var ortada. Bunun yanında takım içi iletişim ve takım kimyası da muhteşem. Montella kısa süredeki adını Türk futboluna yazdırma başlığına İzlanda deplasmanındaki ilk galibiyetimizi almamızı da ekledi.

Hakan Çalhanoğlu harika bir performans sergiliyor çok uzun zamandır. Kerem Aktürkoğlu bir üst seviyeye geçti. Şov yapıyor. Bu gecenin yıldızı. Kenan eşsiz bir yetenek. Tüm takım iyi oyunculardan kurulu. Ferdi, Abdulkerim, Melih, Orkun vs. vs. Oynadıkları futboldan keyif alıyorlar. Takım olmayı becermişler. Bir de Ardamız var. Dünya futbolunun en zirvesine çıktığı sezonlar olacak. Futbolcularımız çok zor şartlarda harika iş çıkardılar. Hepsinin alnından öpmek gerekiyor. Ayakta alkışlıyoruz, şapka çıkarıyoruz.