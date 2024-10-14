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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ahmet Selim Kul yazdı: Türk’e durmak yaraşmaz - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Türk’e durmak yaraşmaz

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Milli takımımız, İzlanda deplasmanında tarihinde ilk kez kazandı. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 14.10.2024 - 23:53 Güncelleme: 14.10.2024 - 23:53
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        Ahmet Selim Kul yazdı: Türk'e durmak yaraşmaz
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        Milli takımımızdaki istikrarlı gelişimi izlemek son dönemlerde futbolumuz adına var olan en güzel şey. Montella hakkında isteyen herkes istediği düşünceye sahip olabilir ama kariyerinde milli takımda Portekiz be Hollanda dışında çıktığı maçların tamamından istediği sonucu alan bunun yanında oyunu sürekli geliştiren çok iyi bir performans var ortada. Bunun yanında takım içi iletişim ve takım kimyası da muhteşem. Montella kısa süredeki adını Türk futboluna yazdırma başlığına İzlanda deplasmanındaki ilk galibiyetimizi almamızı da ekledi.

        Hakan Çalhanoğlu harika bir performans sergiliyor çok uzun zamandır. Kerem Aktürkoğlu bir üst seviyeye geçti. Şov yapıyor. Bu gecenin yıldızı. Kenan eşsiz bir yetenek. Tüm takım iyi oyunculardan kurulu. Ferdi, Abdulkerim, Melih, Orkun vs. vs. Oynadıkları futboldan keyif alıyorlar. Takım olmayı becermişler. Bir de Ardamız var. Dünya futbolunun en zirvesine çıktığı sezonlar olacak. Futbolcularımız çok zor şartlarda harika iş çıkardılar. Hepsinin alnından öpmek gerekiyor. Ayakta alkışlıyoruz, şapka çıkarıyoruz.

        Çok keyif vererek harika bir zafere imza atan Montella ve öğrencileri bize çok güzel heyecanlar hissettiriyor. Bu takımın vaadettiği şey tartışmasız zirve noktalar. Belki kupalar. Destek olalım, biz de üzerimize düşeni yapalım. Türk’e durmak yaraşmaz. Bu takım gelişerek büyümeye devam edecektir. Bu güzel milli ara için minnettarız.

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