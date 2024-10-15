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        Haberler Magazin 'Harry Potter'ın 'Hermione'si Emma Watson, Türkiye'ye geliyor! Emma Watson neden ve ne zaman Türkiye'ye geliyor? - Magazin haberleri

        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor

        'Harry Potter' serisinde canlandırdığı 'Hermione Granger' karakteriyle yıldızı parlayan Emma Watson, Türkiye'ye geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 08:54 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:09
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        Başta 'Harry Potter' serisi olmak üzere; 'Güzel ve Çirkin', 'Küçük Kadınlar' ve 'The Circle' gibi birçok yapımda yer alan İngiliz oyuncu Emma Watson, Türkiye'ye geliyor.

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        Bir film görüşmesi için iki günlüğüne Türkiye'ye geleceği öğrenilen Emma Watson'ın İstanbul ve Ankara'da tarihi yerleri de gezecek.

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        OYUNCULUĞA ARA VERMİŞTİ

        10 yaşından beri beyazperdede birçok karaktere hayat veren Emma Watson,
        2019'da 'Küçük Kadınlar'dan sonra oyunculuğa ara verdiğini açıkladı. Watson, 2022'de yönetmenliğini yaptığı 'Prada Paradoxe' adlı kısa filmi çekti.

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        "OYUNCULUKTAN UZAKLAŞTIĞIM İÇİN ÇOK MEMNUNUM" DEMİŞTİ

        Emma Watson; "Oyunculuktan uzaklaştığım için çok memnunum. Çünkü daha önce sahip olduğumu düşünmediğim bir şekilde kendi sesime, yaratıcı alanıma ve egemenliğime sahip olduğumu hissediyorum" demişti.

        Fotoğraflar: AP

        #Emma Watson
        #türkiye
        #Hermione Granger
        #Harry Potter
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