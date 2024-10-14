MAÇ SONUCU: İzlanda: 2 - Türkiye: 4

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında A Milli Futbol Takımımız, İzlanda'ya konuk oldu. Ay-Yıldızlılar, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Milliler'in golleri; 62. dakikada İrfan Can Kahveci, 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu(P), 88. dakikada Arda Güler, 90+5'te Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Ev sahibi ekibin gollerini ise 3. dakikada Orri Oskarsson ve 83. dakikada Andri Gudjohnsen attı.

Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, gruptaki puanını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. İzlanda ise 4 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

Bizim Çocuklar, 16 Kasım'da Galler'i konuk edecek. Aynı hafta İzlanda ise Karadağ'a misafir olacak.

A Milli Takım, İzlanda karşısında 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi. Hakem Damian Sylwestrzak, penaltı sırasında Hakan'ın topla iki kez oynadığını ve kural ihlali yapıldığını işaret etti. Hakem Sylwestrzak, penaltı golünü iptal etti ve endirekt serbest vuruş verdi.

KENAN YILDIZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Milli Takım'da Kenan Yıldız, 56. dakikada hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü. Genç futbolcu, bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Kenan Yıldız, Galler maçında forma giyemeyecek.

MONTELLA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında İzlanda ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Samsun'da oynanan Karadağ karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz, Mert Müldür ve Yunus Akgün'ün yerine İzlanda karşısında ilk 11'de Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci ve Kenan Yıldız'a şans verdi.

Vincenzo Montella takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 11'iyle sürdü.

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Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Bertuğ Yıldırım, Eren Elmalı, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Mert Müldür, Ahmed Kutucu, Yunus Akgün ve Atakan Karazor yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda bulunan Berke Özer ise maç kadrosuna alınmadı.

ATAKAN İLK KEZ KADRODA

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Atakan Karazor maç kadrosuna da girdi.

Yedekler arasında yer alan Atakan, Montella'nın İzlanda mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.

BAŞKAN İBRAHİM HACIOSMANOĞLU, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDE İZLEDİ

A Milli Takım'ın İzlanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden izledi.

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Başkan Hacıosmanoğlu, mücadeleyi A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

İzlanda ile deplasmanda oynanan karşılaşmada az sayıdaki Türk taraftar da tribündeki yerini aldı.

Laugardalsvöllur Stadı'nda kendilerine ayrılan yerden ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında İzlanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada İzlanda öne geçti. Anderson'un savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Oskarsson, uzun süre topu sürüp ceza sahasına girdi, altıpas önünde sağ çaprazda şutunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

6. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top savunmadan sekti ve ceza yayı önündeki Hakan Çalhanoğlu'na geldi. Hakan'ın gelişine sert şutunu kaleci Valdimarsson çeldi.

22. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Fridriksson'un kafa ile indirdiği topu kontrol eden Oskarsson'un ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı İzlanda'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına ortasında Gudmundsson'a çarpan top yön değiştirip yan direğe çarptı. Savunmanın uzaklaştırdığı top ay-yıldızlı ekipte kaldı. Sol kanattan dip çizgiye inen Kenan'ın altıpas önüne ortasında İrfan Can kafayı vurdu, kaleci Valdimarsson son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada milli takım penaltı kazandı. Arda Güler'in şutunda ceza sahasındaki Ingason topa eliyle müdahale etti. Hakem Sylwestrzak, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. 54. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak hakem VAR'dan gelen uyarı sonrasında Hakan'ın penaltıyı kullanırken çift dokunuş yaptığına karar verdi ve kural dışı vuruş gerekçesiyle golünü iptal etti.

62. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can, iki rakibinden kurtulup rakip ceza yayı önüne geldi. Sol ayağıyla sert şutunda, top kalecinin müdahalesine rağmen köşeden ağlara gitti: 1-1.

66. dakikada milli takım bir penaltı daha kazandı. Sol kanattan kullanılan kornerde Merih'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Gudjohnsen'in eline çarptı. Hakem, VAR'dan gelen uyarı sonrasında penaltı kararını verdi. 67. dakikada penaltıyı kullanan Hakan, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-2.

76. dakikada İzlanda çok tehlikeli geldi. Savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı top ceza sahası iinde Oskarsson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Uğurcan'ı geçen topu Merih Demiral çizgi üzerine uzaklaştırdı.

82. dakikada İzlanda beraberlik golünü attı. Sağ kanattan Fridriksson'un ön direğe yaptığı ortada Gudjohnsen kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-2.

88. dakikada milli takım bir kez daha öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kaleciye yaptığı pres sonrasında kayarak yaptığı müdahale ile top ceza sahası içinde boşta kaldı. Arda Güler yakın mesafeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-3.

90+5. dakikada Türkiye 4. golünü attı. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza çizgisi üzerinden yaptığı akıl dolu vuruşla kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4.

Ay-yıldızlı ekip karşılaşmayı 4-2 kazandı.

Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Damian Sylwestrzak, Pawel Sokolnicki, Bartosz Kaszynski (Polonya)

İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gretarsson, Gudmundsson, Tomasson, Anderson (Dk. 68 Johannesson), Traustason, Ellertsson (Dk. 78 Willumsson), Oskarsson,​​​​​​​ Gudjohnsen

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 77 Eren Elmalı), Orkun Kökçü (Dk. 89 Okay Yokuşlu), Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 78 Yunus Akgün), Arda Güler (Dk. 89 Samet Akaydin), Kenan Yıldız (Dk. 90+3 Bertuğ Yıldırım), Kerem Aktürkoğlu

Goller: Dk. 3 Oskarsson, Dk. 83 Gudjohnsen (İzlanda), Dk. 62 İrfan Can Kahveci, Dk. 67 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan), Dk. 88 Arda Güler, Dk. 90+5 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ellertsson, Dk. 54 Valdimarsson, Dk. 81 Tomasson (İzlanda), Dk. 35 Merih Demiral, Dk. 57 Kenan Yıldız, Dk. 70 Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)