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        Haberler Bilgi Yaşam Uzayda keşfedilmiş hâlâ aydınlatılmayı bekleyen keşifler nelerdir?

        Bilim insanlarının uzayda keşfettiği fakat hâlâ net bir açıklama yapamadığı keşifler nelerdir?

        Uzay, uçsuz bucaksız evrenin içinde bilim insanları tarafından yıllardır araştırılmasına rağmen hâlâ keşfedilememiş nesnelerle dolu. Bilim insanlarının uzayda bulmuş olduğu bazı keşifler ise hâlâ net bir şekilde açıklanmamıştır. İşte bilim insanları tarafından bulunan fakat hâlâ aydınlatmaya çalıştığı keşifler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 08:30 Güncelleme: 15.10.2024 - 08:30
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        Teknolojinin gelişimi ile birlikte her geçen gün uzaydaki gizemler çözülmeye ve yeni keşifler bulunmaya devam ediyor. Son zamanlarda bulunan 5 uzay keşfi ise hâlâ aydınlatılmayı bekliyor. İşte merak edilen o keşifler...

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        1. Büyük Soru İşareti

        Uzayın Gizemli ŞekliJWST, Herbig-Haro 46/47 adlı bir yıldız ışığı lekesini inceleyerek, arka planda soru işareti şeklinde bir sıcak gaz bulutu keşfetti. Bu nesne, çok eski ve uzak olabilir, ancak tam olarak ne olduğu hala belirsiz.

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        2. Fermi Baloncukları

        Samanyolu'nun Enerji Patlamaları Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğin geçmişte devasa patlamalar yaptığına dair kanıtlar var. Fermi ve eROSITA baloncukları olarak bilinen bu enerji lobları, galaksimizin yarı genişliği kadar büyük ve sadece gama veya X-ışını teleskoplarıyla görülebiliyor.

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        3. James Webb'in JUMBO'ları

        Serbest Gezen Dev GezegenlerJames Webb Uzay Teleskobu, Orion Bulutsusu'nda 500'den fazla serbest "haydut" gezegen tespit etti. Bunların bazıları, Jüpiter kütlesine sahip ve birbirleriyle çiftler halinde dönüyor. Bu JUMBO'lar (Jüpiter-kütleli ikili nesneler), yıldız sistemlerinin kaotik oluşumu sırasında oluşmuş olabilir.

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        4. Kaçak Kara Delik

        Galaksilerden Fırlatılan Dev2023'te astronomlar, galaksilerden bağımsız şekilde 4,500 kat ses hızında hareket eden bir kara delik keşfettiler. Bu kara delik, Güneş'in 20 milyon katı kütleye sahip ve ardında 200,000 ışık yılı uzunluğunda bir yıldız izi bırakıyor.

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        Keck teleskobuyla yapılan gözlemler, bu kara deliğin bir cüce galaksiye bağlı olduğunu ve galaksi birleşmeleri sırasında fırlatıldığını gösteriyor.

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        5. Dokuzuncu Gezegen

        Görünmez DevNeptün'ün ötesinde, devasa bir gezegenin varlığına dair ipuçları var. Bilim insanları, bazı cisimlerin yörüngelerindeki tuhaf sapmaların, büyük bir gizli gezegenin çekim gücünden kaynaklandığını düşünüyor.

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        Bu gezegenin kütlesi Dünya'nın 5 ila 10 katı olabilir ve Güneş etrafındaki bir turunu tamamlaması 10,000 yıl sürebilir. Şu anki teleskoplarla bu gezegeni gözlemlemek mümkün değil, ancak Şili'de inşa edilen Vera C. Rubin Gözlemevi bu gizemi çözebilir.

        Kaynak: Evrimagaci/livescience

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