Mustafa Denizli HT Spor'da değerlendirdi: Grubu lider bitiririz

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaştı. Laugardalsvöllur'da oynanan maçı A Milli Takım 4-2 kazandı.

Türkiye'nin efsane yorumcularından Mustafa Denizli, HT Spor'da, A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi.

İşte Mustafa Denizli'nin sözleri:

"İki takım arasında büyük kalite farkı var, İzlanda bundan 5-10 sene önceki İzlanda olsa bizi zorlayabilir. Biz iyi bir kadroyla aşağı yukarı ikinci yılı tamamlıyoruz. Şartlar iki takım içinde zemin olarak elverişli değildi ama... Burada kalite farkı ortaya çıkar. Oyuna baktığımız zaman ikinci yarı özellikle hakikaten fevkalade bir Türkiye vardı."

"GRUBU LİDER BİTİRİRİZ"

"Anormal bir şey olmazsa bir grubu lider bitiririz zaten normali de o. Türkiye gibi bir takımın bu grupta, grubu lider olarak bitirmesi çok doğal. Onun dışındaki sonuçlar sürpriz olurdu. Şimdi biz Galler ile oynayacağız. Berabere kalsak dahi Karadağ maçını büyük ihtimalle kazanırız... Ama Galler'i büyük bir ihtimalle yeneriz. İzlanda'ya baktığımız zaman kaliteli sonuçlar çıkardı. İyi sonuçlar da aldılar zamanında ama şu anda Avrupa liglerinde oynayan ciddi bir oyuncuları yok."

📺 Geçiş Oyunu



🎙️ Mustafa Denizli: "Geriden gelip öne geçen takımın maç kaybetme şansı son derece düşüktür." pic.twitter.com/44lAZaIbwT — HT Spor (@HTSpor) October 14, 2024

"BÜTÜN AVANTAJLAR ONUN TARAFINDADIR"

"Geriden gelip öne geçen takımın maç kaybetme şansı son derece düşüktür. Bir de bu takım daha kaliteliyse yani karşıdaki takımı gelip yakalayıp geçtiyse artık bütün avantajlar onun tarafındadır. Bunu da Türk Milli Takımı çok iyi kullandı."