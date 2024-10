250 yıllık sessizlik bozuldu: Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı! İşte kayıp serenadın detayları!

MOZART’IN GENÇLİK ESERİ: DO SERENADI

Almanya’daki Leipzig Belediye Kütüphanesi'nde 250 yıldan uzun bir süre boyunca fark edilmeyen bir el yazması, Wolfgang Amadeus Mozart’ın gençlik dönemine ait yeni bir eserini ortaya çıkardı. 12 dakikalık bu eser, müzik dünyasında "Do Serenadı" (Serenade in C) olarak biliniyor ve araştırmacılara göre, Mozart bu eseri 1760'ların ortalarından sonlarına doğru yazmış olabilir. O dönemde, Mozart henüz 10 ile 13 yaşları arasında, genç bir dahi olarak kabul edilen bir çocuktu.