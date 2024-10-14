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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Eşini ensesinden vurdu! Ambulansı takip ederken yakalandı | Son dakika haberleri

        Eşini ensesinden vurdu! Ambulansı takip ederken yakalandı!

        Kocaeli'nde, vinç operatörü 45 yaşındaki Tuncay Ateş tartıştığı eşi 39 yaşındaki Semira Ateş'i ensesinden tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Semira Ateş hastanede tedaviye alındı. Şüpheli, aracıyla ambulansın arkasından giderken yakalanıp gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:31 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:31
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        Eşini ensesinden vurdu! Ambulansı takip ederken yakalandı!
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        Kocaeli'nde olay, dün saat 23.00 sıralarında Çayırova ilçesinde meydana geldi. 2 çocukları olan Semira Ateş (39) ile vinç operatörü eşi Tuncay Ateş (45) arasında evde tartışma çıktı.

        EŞİNİ SİLAHLA VURDU

        DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Tuncay Ateş, tabancayla eşini ensesinden vurdu. Semira Ateş yere yığılırken; silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AMBULANSIN PEŞİNDEN GİDİYORDU

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        Ağır yaralanan Ateş, ilk müdahalesi sonrası Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuncay Ateş ise otomobiliyle ambulansın arkasından giderken, hastanenin önünde polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

        DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

        Semira Ateş’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kocaeli
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