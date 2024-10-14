İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta bu akşam 21.45'te oynanacak İzlanda - Türkiye maçının ertelenme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Maçın oynanacağı saatte Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda don yaşanma durumu olduğu aktarılırken İzlandalı yetkililerin konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu da bilgilendirdiği aktarıldı. Karşılaşmanın ertelenme ihtimali değerlendirilirken konu kısa süre içinde netlik kazanacak.

SON DURUM

Başkent Reykjavik’te hava sıcaklığı eksi derecelerde seyrediyor. Gün içinde -3 derece olan hava ısısı maçın başlama saatinde biraz yumuşayarak 1 ile -3 derecelerde olması bekleniyor. Bunun yanı sıra İzlanda Uluslar Ligi’ndeki son maçında 3 gün önce bu statta Galler’i konuk etmişti. Karşılaşmanın ardından Laugardalsvöllur Stadyumu’nun zemini branda ile kaplandı.

Türkiye ve İzlanda, dün karşılaşma öncesindeki son antrenmanlarını da Laugardalsvöllur Stadyumu’nun zemininin bozulmaması adına Midgardur Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi. Karşılaşmanın ertelenip, ertelenmeyeceğiyle ilgili son karar ise bugün yapılacak eş güdüm toplantısında verilecek. İki ülkenin federasyon yetkilileri ile UEFA temsilcileri, karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu’nda TSİ 14.00'te eş güdüm toplantısı yapacak. Bu toplantının ardından maçla ilgili nihai karar alınacak. Mücadelenin ertelenmesi halinde yarın daha erken bir saatte oynanması bekleniyor.