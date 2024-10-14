'Borsa da kur ve faize ayak uyduracak' Habertürk TV'de yayımlanan Ayılar ve Boğalar programına katılan A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimin ABD seçimlerine kadar borsayı olumsuz etkiyebileceğini ifade etti. Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu programda konuşan Doğan, ABD'de beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisi, Çin'in açıklanan teşvik paketinin yetersiz olarak algılanması, yabancı satışlarının sürmesi ve Türkiye'de sanayi üretimindeki sert düşüşün piyasayı aşağı çeken unsurlar olduğunu kaydetti. Doğan başta yanıbaşımızdaki savaş diye adlandırılabilecek gerilim olmak üzere olumsuz gelişmelerin kur ve faizde fiyatlanmadığını ifade ederek, borsanın da uzun vadede kur ve faiz denklemine doğru evrileceğini dile getirdi.

Habertürk Giriş: 14.10.2024 - 12:33 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:33 facebook

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