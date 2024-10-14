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        Haberler Yaşam Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor? İşte 2024'te dünya çapında en çok konuşulan 10 dil!

        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor? İşte 2024'te dünya çapında en çok konuşulan 10 dil!

        Dünya genelinde 7.000'den fazla dil konuşulmasına rağmen, nüfusun yarısından fazlası yalnızca 23 dili kullanıyor. Bu dillerden bazıları iş, turizm, teknoloji gibi küresel sektörlerde büyük önem taşıyor. Çok dilli olmak ise kültürel anlayışımızı genişletirken, yeni fırsatlar ve deneyimler sunuyor. İşte, 2024 itibarıyla dünyada en çok konuşulan diller!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 08:30 Güncelleme: 14.10.2024 - 08:30
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        1

        Dünyada 7.000’den fazla dil konuşulsa da, dünya nüfusunun büyük çoğunluğu yalnızca birkaç dili kullanıyor. Bu dillerin küresel önemi, iş dünyasından kültüre kadar geniş bir yelpazede hissediliyor. 2024 itibarıyla en çok konuşulan dillerin hangileri olduğunu öğrenmek, uluslararası iletişimde ve kariyer planlamasında büyük fark yaratabilir. İşte detaylar!

        2

        1. İNGİLİZCE (1,456 MİLYAR KONUŞMACI)

        İlk dili konuşanlar: 380 milyon

        İkinci dili konuşanlar: 1,077 milyar

        3

        İngilizce, uluslararası iş dünyası, turizm ve teknoloji gibi alanlarda global dil haline gelmiştir. 67 ülkede resmi dil olan İngilizce, dünya genelinde farklı bölgesel varyasyonlara sahiptir. Web içeriğinin %60'ından fazlası İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

        4

        2. MANDARİN (1,138 MİLYAR KONUŞMACI)

        İlk dili konuşanlar: 939 milyon

        İkinci dili konuşanlar: 199 milyon

        5

        Mandarin, Çin nüfusunun büyük kısmı tarafından konuşulmaktadır. Çin dilinin çeşitli lehçelerini kapsar ve logografik bir yazı sistemi kullanır. Lehçeler yazılı formda ortak olsa da konuşmada anlaşılabilirlik farklıdır.

        6

        3. HİNTÇE (610 MİLYON KONUŞMACI)

        İlk dili konuşanlar: 345 milyon

        İkinci dili konuşanlar: 266 milyon

        7

        Hintçe, Hindistan’ın resmi dillerinden biridir ve Hindistan'ın dil çeşitliliği nedeniyle birçok kişi tarafından ikinci dil olarak konuşulmaktadır. Nepal’de de yaygın olarak kullanılır. Hintçe, Devanagari alfabesini kullanır.

        8

        4. İSPANYOLCA (559 MİLYON KONUŞMACI)

        İlk dili konuşanlar: 485 milyon

        İkinci dili konuşanlar: 74 milyon

        9

        İspanyolca, anadili olarak en çok konuşulan ikinci dildir ve 21 ülkede resmi dil olarak kullanılır. ABD, dünyada en fazla İspanyolca konuşan ikinci ülke olarak dikkat çekmektedir.

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        5. FRANSIZCA (310 MİLYON KONUŞMACI)

        İlk dili konuşanlar: 81 milyon

        İkinci dili konuşanlar: 266 milyon

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        Fransızca, dünya genelinde 29 ülkede konuşulmaktadır. Kültürel anlamda büyük öneme sahip olan Fransızca, aynı zamanda birçok uluslararası kuruluşun resmi dilidir.

        12

        6. MODERN STANDART ARAPÇA (274 MİLYON KONUŞMACI)

        Ana dili konuşanlar: 0

        İkinci dili konuşanlar: 274 milyon

        13

        Modern Standart Arapça, günlük yaşamda kullanılmayan ancak medya, edebiyat ve politika alanlarında yer bulan bir dildir. Çeşitli Arap lehçeleri arasında yazılı iletişimde kullanılır.

        14

        7. BENGALCE (274 MİLYON KONUŞMACI)

        İlk dili konuşanlar: 234 milyon

        İkinci dili konuşanlar: 39 milyon

        15

        Bangladeş’in resmi dili olan Bengalce, Hindistan ve Myanmar’ın bazı bölgelerinde de konuşulmaktadır. Dilin müzikal yapısı edebiyat ve sanat dünyasında önemli bir yer edinmiştir.

        16

        8. PORTEKİZCE (264 MİLYON KONUŞMACI)

        İlk dili konuşanlar: 236 milyon

        İkinci dili konuşanlar: 27 milyon

        17

        Portekizce, Güney Amerika, Afrika ve Asya’da 9 ülkenin resmi dilidir. Brezilya, Portekizce’nin en çok konuşulduğu ülkedir ve Brezilya varyantı, Portekiz varyantından telaffuz açısından farklılık gösterir.

        18

        9. RUSÇA (255 MİLYON KONUŞMACI)

        İlk dili konuşanlar: 147 milyon

        İkinci dili konuşanlar: 108 milyon

        19

        Rusça, Avrupa’da en fazla anadili konuşucusu olan dildir. Kiril alfabesi kullanılır ve karmaşık dilbilgisi sistemi ile tanınır.

        20

        10. URDUCA (232 MİLYON KONUŞMACI)

        İlk dili konuşanlar: 71 milyon

        İkinci dili konuşanlar: 161 milyon

        21

        Urduca, Pakistan’ın resmi dili ve Hindistan’da geniş bir konuşucu kitlesine sahiptir. Sanskritçe’den farklı olarak Farsça yazı sistemini kullanır. Film ve müzik kültüründe önemli bir yere sahiptir.

        Kaynak: Berlitz

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