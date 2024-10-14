Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı

100 bin lira üstü limiti olan kredi kartı sahipleri ile damga vergisi alınan işlemler ve tapu işlemlerinden fon payı alınarak Savunma Sanayini Destekleme Fonu'na aktarılmasını öngören kanun teklifi ile ilgili tartışmalar sürerken BBP lideri Mustafa Destici, iki gün art arda dikkat çeken çıkışlar yaptı.

Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır:



Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks… pic.twitter.com/3YPgDOUnwW — Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) October 14, 2024

"SONUMUZ SURİYE, FİLİSTİN OLUR"

Vatandaşların bu vergiyi ödememesi halinde Türkiye’nin sonunun Suriye, Irak, Filistin gibi olacağını belirterek "100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim, vermezsen sonun Suriye gibi olur. Vermezsen sonun Irak gibi olur. Vermezsen sonun Filistin gibi olur. Mehmetçik canını veriyor, polis kanını veriyor, güvenlik korucusu ailesini veriyor. Sen 750 lira vermişsin çok mu" diyen Destici, teklife yönelik eleştirilere de şu tepkisini dile getirmişti:

REKLAM "Onların derdi biliyorsunuz bunların takımı savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz bunlar Milliyetçileri değil DEM’lileri savunuyorlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan’ı savunurlar, Batı’yı savunurlar, Ermenistan’ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni savunduğunu görmedim. Atatürkçülük adı altında, Atatürk ve laiklik kelimelerinin arkasına saklanarak devlet, vatan din düşmanlığı yapıyorlar. Benim tavsiyem şu, onun vermediği 750 lirayı da biz veririz, bu millet verir. Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına ihtiyacı yok. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, demlenmeye devam etsin.”