Menajeri konuştu: Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklama!

İTALYA'YA DÖNME İHTİMALİ

Pino, son olarak, Icardi için gelen, "Gelecekte Serie A'ya dönme ihtimali var mı?" sorusuna, "Hiçbir şey imkansız değil. İtalya'yı seviyor, bu yüzden gelecekte ne olacağını kim bilebilir? Ancak bütün bir ülkenin sevgisinden vazgeçmek zordur çünkü diğer takımların taraftarları tarafından da çok seviliyor." diye cevap verdi.