Menajeri konuştu: Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklama!
Galatasaray'dan ayrılacağına dair pek çok spekülasyonla gündemde düşmeyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin geleceği merak konusuydu. Mauro Icardi'nin temsilcisi Letterio Pino, Arjantinli yıldız ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Mauro Icardi'nin menajerlik ekibinin bir üyesi olan Letterio Pino, Arjantinli yıldız için çıkan iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.
İtalyan basınından Tuttomercato'ya özel açıklamalarda bulunan Pino, Osimhen de dahil olmak üzere transfer konularına değindi.
"GALATASARAY'DA İYİ GİDİYOR"
Icardi'nin Galatasaray'daki durumuyla ilgili konuşan Pino, "Icardi Galatasaray'da çok iyi gidiyor. İstatistiklerine bakabilirsiniz. Çok gol attı, asist yaptı, taraftarlar tarafından çok seviliyor ve o da Galatasaray'ı çok seviyor." sözlerini sarf etti.
VICTOR OSIMHEN'İN GELİŞİ
Victor Osimhen transferine ve Icardi'nin Nijeryalı yıldızın transferine tepkisine değinen Pino, "Okan Buruk, Icardi'yi aramış ve böyle bir ihtimal olduğunu söylemiş. Mauro da, "Hemen alalım" demiş. Çok iyi anlaşıyorlar. Şampiyonlar bir arada yaşayabilir." dedi.
İTALYA'YA DÖNME İHTİMALİ
Pino, son olarak, Icardi için gelen, "Gelecekte Serie A'ya dönme ihtimali var mı?" sorusuna, "Hiçbir şey imkansız değil. İtalya'yı seviyor, bu yüzden gelecekte ne olacağını kim bilebilir? Ancak bütün bir ülkenin sevgisinden vazgeçmek zordur çünkü diğer takımların taraftarları tarafından da çok seviliyor." diye cevap verdi.
Galatasaray forması altında 83 maça çıkan Mauro Icardi, 58 gol attı ve 22 asist yaptı.