Konya'da polisi bıçaklamıştı! Saldırgan 9 ayda 10 suça karışıp serbest kalmış! Konya'da, sağlık görevlilerine eşlik etmek için gittikleri adreste fenalık geçirdiği öne sürülen 29 yaşındaki Emre Köroğlu'nun bıçaklı saldırısında yaralanan, 28 yaşındaki polis memuru Mustafa Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiği, tabancayla vurulan saldırganın ise entübe edildiği belirtildi. 33 suç kaydı olan Emre Köroğlu'nun 2 kez tutuklanıp cezaevinde kaldığı, son 9 ayda da 2'si 'gasp' olmak üzere 10 suça karıştığı ve gözaltına alınıp serbest kaldığı bildirildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:50 facebook

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