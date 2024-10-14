Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok! - Futbol Haberleri

        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!

        UEFA Uluslar Ligi'ndeki İzlanda-Türkiye maçının, Laugardalsvöllur Stadı'nda oluşan 'don' nedeniyle ertelenmesi gündeme gelmişti. Hakemlerin sahadaki son incelemelerinin ardından karşılaşmanın planlandığı gibi bu akşam saat 21.45'te oynanacağı açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 17:18 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 4'üncü maçında bugün TSİ 21.45'te deplasmanda İzlanda'nın konuğu olacak. Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde ertelenme ya da yer değişikliği ihtimali son kontrollerin ardından ortadan kalktı.

        Zeminin donması nedeniyle erteleme gündeme gelirken TSİ 16.45'te sahaya çıkan UEFA görevlileri ve hakemler incelemenin ardından maçın oynanmasına karar verdi. Önce zemini örten branda kaldırıldı ardından UEFA heyeti ve hakemler zemini inceledi.

        Zemine tuzlu ilaçlama yapılırken, bir müddet sonra da sulama yapıldı. Karşılaşmanın aynı stad ve saatte oynanmasında bir sakınca görülmedi. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski üstlenecek.

        ULUSLAR LİGİ'NDEKİ 4. MAÇIMIZ

        İzlanda'nın başkenti Reykjavík'teki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak. Maç TV8 ve EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

        REKLAM

        Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszyński yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Marcin Kochanek olacak. Maçta Pawel Malec VAR, Krzysztof Myrmus ise AVAR olarak görev yapacak.

        Grubun diğer maçında, aynı saatte Galler ile Karadağ karşılaşacak.

        Ay-Yıldızlılarımız, grupta oynadıkları ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, ikinci maçta İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti. Millîlerimiz, oynadıkları son maçta Karadağ'ı 1-0 yenmişti. Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında A Millî Takımımıza 3-1 yenilmiş ve son maçında Galler ile sahasında 2-2 berabere kalmıştı.

        Dördüncü maçların öncesinde Ay-Yıldızlılarımız, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi
        Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        Tehditle yardım paralarını istediler
        Tehditle yardım paralarını istediler
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"