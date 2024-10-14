İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!

İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi katili oldu! Kanlı kavga! İstanbul Bağcılar'da, iki çocuk babası olan 40 yaşındaki Murat Akkuş, eşinin erkek kardeşi 39 yaşındaki C.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Akkuş'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli, C.K. ise gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.10.2024 - 15:23 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:29 facebook

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