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        Haberler Magazin Ankaralı Turgut isyan etti: Baba parasıyla damat besliyoruz - Magazin haberleri

        Ankaralı Turgut isyan etti: Baba parasıyla damat besliyoruz

        Bir süredir kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut, çocuklarının yardım paralarını tehdit ederek istediğini söyledi. Turgut; "Baba parasıyla damat besliyoruz" sözleriyle isyan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 16:02 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:34
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        Tehditle yardım paralarını istediler
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        'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos hastaneye kaldırılmıştı. Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

        Zor günler geçiren Turgut Karataş, çocuklarının yardım paralarını tehdit ederek kendisinden istediğini söyledi. Ünlü türkücü; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" dedi.

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