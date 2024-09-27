Ankaralı Turgut'a vefa gecesi

Bir süredir kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut olarak bilinen ses sanatçısı Turgut Karataş için vefa ve yardımlaşma gecesi düzenlendi. Geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Ankaralı Turgut'un kızı Hasret Karataş, sanatçı dostları ve hayranları katıldı.

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Ankaralı Turgut'un tedavisinin sürmesi nedeniyle katılamadığı gecede: Ömer Şahin'in bir konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, buradaki konuşmasında, programın Turgut Karataş'a moral olacağını belirterek, Ankaralı Turgut'un kendine özgü sesi ve esprili şarkılarıyla sadece Ankara'nın değil tüm Türkiye'nin kalbinde yer eden bir isim olduğunu söyledi.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de Turgut Karataş'ın neşeli şarkıları, Ankara oyun havalarıyla kendini tüm Türkiye'ye sevdirdiği ve birçok sanatçıya ilham kaynağı olduğu değerlendirmesinde bulundu.